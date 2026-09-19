Tatil için gittiği Karadağ’da gizemli son: 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu
Tatil için Karadağ’a giden 26 yaşındaki Ege Karaaslan, kaldığı evde ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek olan Karaaslan’ın adı, 2024’te motokurye Hasan Emre’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından açılan davayla gündeme gelmişti.
Manisa’da yaşayan 26 yaşındaki Ege Karaaslan’dan Karadağ’da acı haber geldi. Tatil amacıyla Karadağ’da yaşayan bir arkadaşının yanına giden Karaaslan, 13 Eylül günü kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK
Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaaslan’ın ölümüne ilişkin ilk incelemelerin ardından kesin nedenin henüz netleşmediği, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.
Karaaslan’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilerek İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsiye alınması bekleniyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Balıkesir’de toprağa verileceği belirtildi.
2024’TEKİ KAZAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Ege Karaaslan’ın adı, Karadağ’daki ölümünün yanı sıra yaklaşık iki yıl önce meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından açılan davayla da gündeme gelmişti.
Karaaslan, 11 Ekim 2024’te Manisa’da kullandığı otomobille motokurye Hasan Emre’ye (27) çarpmış, Emre olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Karaaslan tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştı.
Yargılama sonucunda Karaaslan’a 4 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Dosyanın istinaf aşamasında ceza 5 yıla çıkarılırken, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti.
Hasan Emre’nin ailesi ise verilen karara itiraz etti. Dosyanın 16 Nisan 2025’te Yargıtay’a taşındığı kaydedildi.
Karaaslan’ın Karadağ’daki ölümünün kesin nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA)