Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Tatil için gittiği Karadağ’da gizemli son: 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu

Tatil için gittiği Karadağ’da gizemli son: 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu

Tatil için Karadağ’a giden 26 yaşındaki Ege Karaaslan, kaldığı evde ölü bulundu. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek olan Karaaslan’ın adı, 2024’te motokurye Hasan Emre’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından açılan davayla gündeme gelmişti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tatil için gittiği Karadağ’da gizemli son: 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu

Manisa’da yaşayan 26 yaşındaki Ege Karaaslan’dan Karadağ’da acı haber geldi. Tatil amacıyla Karadağ’da yaşayan bir arkadaşının yanına giden Karaaslan, 13 Eylül günü kaldığı evde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.

ABD’ye çalışmaya giden 21 yaşındaki Türk öğrenci Ahmet denizde can verdiABD’ye çalışmaya giden 21 yaşındaki Türk öğrenci Ahmet denizde can verdi

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Tatil için gittiği Karadağ’da gizemli son: 26 yaşındaki Ege evde ölü bulundu - Resim : 2

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Karaaslan’ın ölümüne ilişkin ilk incelemelerin ardından kesin nedenin henüz netleşmediği, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı bildirildi.

Karaaslan’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilerek İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsiye alınması bekleniyor. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Balıkesir’de toprağa verileceği belirtildi.

2024’TEKİ KAZAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ege Karaaslan’ın adı, Karadağ’daki ölümünün yanı sıra yaklaşık iki yıl önce meydana gelen ölümlü trafik kazasının ardından açılan davayla da gündeme gelmişti.

Karaaslan, 11 Ekim 2024’te Manisa’da kullandığı otomobille motokurye Hasan Emre’ye (27) çarpmış, Emre olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan Karaaslan tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştı.

Yargılama sonucunda Karaaslan’a 4 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Dosyanın istinaf aşamasında ceza 5 yıla çıkarılırken, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti.

Hasan Emre’nin ailesi ise verilen karara itiraz etti. Dosyanın 16 Nisan 2025’te Yargıtay’a taşındığı kaydedildi.

Karaaslan’ın Karadağ’daki ölümünün kesin nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Tatil Ölüm Dava
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro