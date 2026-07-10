Tatil için gitti, canını zor kurtardı! Saatler içinde iki kez kaçırılma tehlikesi yaşadı

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 36 yaşındaki Stephanie'nin İtalya tatili korku dolu anlara sahne oldu. Geçen yıl ekim ayında Avrupa gezisi kapsamında Sicilya'daki Lo Stagnone bölgesine giden kadın, katıldığı bir uçurtma sörfü buluşmasının ardından yaşadığı olayları kamuoyuyla paylaştı.

Stephanie'nin iddiasına göre, gruptan tanıştığı yabancı uyruklu bir erkek, kendisini başka bir bara götüreceğini söyleyerek aracına aldı. Ancak sürücü kısa süre sonra hızını artırarak gruptan uzaklaştı. Araçta defalarca inmek istediğini söylemesine rağmen yoluna devam eden sürücünün yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki kapılı bir yerleşkeye girdiğini belirten Stephanie, kapının kilitli olmadığını fark edince araçtan atlayıp kaçtığını anlattı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Bir süre yürüdükten sonra karşılaştığı bir güvenlik görevlisinden yardım isteyen kadın, bu kez de ikinci bir şok yaşadığını söyledi. İddiaya göre güvenlik görevlisi, oteline götürmek üzere yola çıktıktan sonra aracı tenha bir ara sokağa çekerek telefonuna çeviri uygulaması üzerinden "Seni eve götürdüğüm için bana ne vereceksin?" yazdı. Stephanie bunun üzerine araçtan inerek yakındaki bir üzüm bağına kaçtı.

KADINLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Saatler süren yürüyüşün ardından oteline ulaşmayı başaran Stephanie, yaşadıklarının ardından büyük bir travma geçirdiğini ifade etti. Olayın İtalya'ya mal edilmemesi gerektiğini vurgulayan kadın, benzer veya daha ağır olayların kendi ülkesi Avustralya'da da yaşandığını belirterek kadınlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yaşadığı deneyim nedeniyle İtalya'da ev satın alma planlarını ise şimdilik ertelediğini söyledi.