Tarihte bir ilk: Akdeniz'in en büyük Bizans hazinesi bulundu

Adriyatik Denizi'nin altından tarihi değiştirecek dev bir keşif imza attı. Hırvatistan'a bağlı Mljet Adası açıklarında sürdürülen su altı kazılarında MS 7. veya 8. yüzyıla ait bir Bizans gemisinin enkazına ulaşıldı. Batığın içinden çıkan 600 gramı aşkın lüks altın takı, işlenmiş eşya ve nadide sikkeler uzmanları şaşkına çevirdi.

BÜTÜN AKDENİZ'DE BİR İLK

Gemi kalıntılarında değerli taşlarla süslenmiş altın kemerler, mühür yüzükler, kuyumculuk ekipmanları ve amforalar tespit edildi. Reuters'a konuşan Hırvat Koruma Enstitüsü Araştırma Başkanı Igor Miholjek, "Tüm Akdeniz'deki bir gemi batığında bugüne kadar bulunmuş türünün en büyük hazinesi" diyerek keşfin benzersizliğini vurguladı. Miholjek, "Burada her ne yaşandıysa, bu kesinlikle sıradan bir ticari girişim değildi" sözleriyle geminin gizemine dikkat çekti.

TARİH KİTAPLARINI YENİDEN YAZDIRACAK

Adriyatik bölgesinin o dönemde fakir ve ticaretten kopuk olduğunu düşünen tarihçiler, yeni veriler karşısında büyük bir şok yaşadı. Stanford Üniversitesi arkeoloğu Justin Leidwanger, gemiyi "Kendi döneminin en önemli gemi enkazı" olarak nitelendirdi. Leidwanger, bu keşfin Bizans tarihinin az bilinen dönemine doğrudan ışık tuttuğunu bildirdi.

GİZEMLİ KARGO ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

Gemi kargosunda yer alan lüks altınların diplomatik hediye mi yoksa üst düzey bir bürokratın kişisel serveti mi olduğu henüz belirlenemedi. Venedik Ca' Foscari Üniversitesi'nden ortaçağ tarihçisi Francesco Borri, yazılı belgelerin azlığına değinerek "Bu tam bir bilinmezlik. İşte bu geminin keşfini bu kadar heyecan verici kılan şey de tam olarak bu" değerlendirmesinde bulundu.

2 bin 500 yıllık denizcilik geçmişine sahip Mljet sularındaki su altı araştırmalarının genişleyerek devam edeceği duyuruldu.