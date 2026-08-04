Tarihin en sıcak temmuzu Fransa'yı vurdu! Nükleer santraller devre dışı bırakıldı

Fransa'da haftalardır etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık, yalnızca günlük yaşamı değil ülkenin enerji altyapısını da zorlamaya başladı. Yerel basında, elektrik dağıtım şirketi EDF'nin açıklamalarına dayandırılan haberlere göre, Meuse ve Moselle nehirlerinde su seviyelerinin belirgin şekilde düşmesi üzerine çevreyi korumaya yönelik su kullanım düzenlemeleri devreye alındı. Bu kapsamda bazı nükleer santrallerde faaliyetler sınırlandırıldı.

ÜÇ NÜKLEER SANTRAL DAHA DURDURULDU

EDF, Chooz Nükleer Santrali'ndeki iki reaktörün ile Cattenom Nükleer Santrali'ndeki bir reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı. Daha önce de sıcak hava dalgası nedeniyle Bugey 3, Tricastin 4 ve Saint-Alban reaktörlerinde elektrik üretimi azaltılmıştı.

Elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini 57 nükleer reaktörden sağlayan Fransa'da santraller, reaktörlerin soğutulması için büyük ölçüde nehir ve deniz suyunu kullanıyor. Nehir debilerinin düşmesi ise hem soğutma kapasitesini azaltıyor hem de çevresel düzenlemeler nedeniyle santrallerin tam kapasite çalışmasını engelliyor.

TARİHİN EN SICAK TEMMUZ AYI

Öte yandan ülke, meteoroloji kayıtlarında yeni bir eşiği geride bıraktı. Meteo-France verilerine göre temmuz ayında ortalama sıcaklık 24,9 dereceye ulaşarak ülke tarihinin en sıcak temmuzu olarak kayıtlara geçti. Böylece daha önce 2003 Ağustos'unda ölçülen 24,8 derece ve 2006 Temmuz'undaki 24,4 derecelik rekorlar geride bırakıldı.

KURAKLIK ORMAN YANGINLARINI TETİKLİYOR

Sadece sıcaklık değil yağış miktarı da tarihi seviyelere indi. Temmuz ayında yüzde 70 yağış açığı yaşanırken, ay kayıtlardaki en kurak üçüncü temmuz oldu. Avrupa Kuraklık Gözlemevi'nin verilerine göre ise temmuzun ikinci ve üçüncü haftasında Fransa ana karasındaki toprakların yüzde 96,5'i kuraklıktan etkilendi. Üç vilayet dışında ülkenin tamamında farklı düzeylerde su kullanım kısıtlamaları uygulanıyor.

Uzmanlar, aşırı sıcaklık ve kuraklığın orman yangını riskini ciddi şekilde artırdığı uyarısında bulunurken, Fransa bu yıl tarihinin en ağır yangın sezonlarından birini geçiriyor. Ülke genelinde şimdiye kadar 117 bin hektarlık alan alevlere teslim oldu.

UZMANLAR UYARDI

Mayıs ayından bu yana peş peşe sıcak hava dalgalarının etkisinde kalan Fransa'da haziran ayı ortalama sıcaklıkları da rekor seviyelere ulaştı. Temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgası ise ülke tarihinde kaydedilen en uzun üçüncü sıcak hava dalgası olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, iklim koşullarındaki bu değişimin enerji üretiminden su kaynaklarına kadar birçok alanda baskıyı artırmaya devam edeceği uyarısını yapıyor. (AA)