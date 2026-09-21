Tarihi yenilgi sonrası gözler Merz’in koltuğuna çevrildi! Alman basınından dikkat çeken yorum

Almanya’da 20 Eylül’de Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde gerçekleştirilen seçimler, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) açısından ağır sonuçlar doğurdu. CDU, Mecklenburg-Vorpommern’de yüzde 4,9’da kalarak tarihinde ilk kez eyalet seçimlerinde yüzde 5 barajını aşamadı ve parlamentoya giremedi. Berlin’de ise yaklaşık yüzde 20 oy alan CDU, birinci sırayı Sol Parti’ye kaptırdı.

Mecklenburg-Vorpommern’de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 38,2 ile ilk sırayı alırken, Manuela Schwesig’in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 oy aldı. Sol Parti yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 ile eyalet parlamentosuna giren diğer partiler oldu. Berlin’de ise Sol Parti yaklaşık yüzde 25 oyla seçimi önde tamamladı. CDU yaklaşık yüzde 20, AfD yüzde 16, Yeşiller yüzde 15 ve SPD yüzde 12 seviyesinde kaldı.

MERZ "FELAKET" OLARAK NİTELENDİRDİ

DW’nin seçim değerlendirmesine göre sonuçlar, Merz'in CDU'su açısından son derece ağır bir tablo ortaya çıkardı. Mecklenburg-Vorpommern’deki sonuçları doğrudan “felaket” olarak nitelendiren Merz, buna rağmen görevini bırakma niyetinde olmadığını ve hükümetin reform programını sürdüreceğini açıkladı. Berlin’deki sonucu ise “makul” olarak değerlendirdi.

Ancak seçim gecesinin ardından Almanya’daki siyasi tartışma yalnızca CDU’nun oy kaybına değil, doğrudan Merz’in siyasi geleceğine odaklandı. DW’nin aktardığı Alman basını yorumlarında, CDU’nun tarihindeki en ağır yenilgilerden birini yaşamasının ardından parti içinde liderlik tartışmasının yeniden gündeme gelebileceği değerlendirildi.

“CDU ARTIK KENDİ GÖLGESİNDEN İBARET”

Süddeutsche Zeitung'daki değerlendirmede, seçmenin CDU’ya ve mevcut siyasi tabloya güçlü bir mesaj verdiği savunuldu. Gazetede, CDU’nun Mecklenburg-Vorpommern’de yüzde 5 barajının altında kalmasının partinin tarihinde daha önce görülmemiş bir aşağılanma olduğu belirtildi.

Yorumda CDU için, “devleti ayakta tutan parti” imajından uzaklaşıldığı ileri sürülerek, partinin artık “kendi gölgesinden ibaret” olduğu görüşü dile getirildi. CDU’nun iki hafta içinde önce Saksonya-Anhalt’ta ağır bir yenilgi yaşadığı, ardından Mecklenburg-Vorpommern’de marjinal bir konuma sürüklendiği ve Berlin’de iktidarı kaybettiği vurgulandı.

"TÜM SORUMLULUK MERZ'E YÜKLENEMEZ"

Bununla birlikte gazete, bütün sorumluluğun Merz’e yüklenemeyeceğine de dikkat çekti. Yorumda Merz’in kamuoyunda yeterince empatik veya çekici bir profil ortaya koyamadığı belirtilirken, parti içerisindeki sürekli liderlik tartışmalarının da başbakanın “kaybeden” imajının güçlenmesine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Süddeutsche ayrıca Merz’in seçim gecesi Almanya’nın Avrupa’daki istikrar açısından taşıdığı öneme dikkat çekmesini haklı buldu. Ancak eyalet seçimlerinin, kontrol edilmesi zor yeni bir siyasi dinamiği tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Spiegel’ın internet sitesindeki değerlendirmede ise seçim sonuçlarının Almanya’nın içinde bulunduğu daha geniş krizlerle birlikte ele alınması gerektiği belirtildi.

Rusya kaynaklı hibrit tehditler ve küresel enerji arzını tehlikeye atabilecek İran savaşı gibi gelişmelere dikkat çekilen yorumda, federal hükümetin siyasi tartışmalardan ziyade ülkeyi yönetmeye odaklanması gerektiği savunuldu.

Spiegel’a göre bu yıl planlanan üç eyalet seçiminin tamamlanmasının ardından ortaya çıkan tablo, Berlin’de “yeni bir başlangıç” ihtiyacını gösterdi. Toplumun bazı kesimlerinde güvensizlik ve öfkenin ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Yorumda Merz hükümetine reformları hayata geçirmek ve Almanya’yı gelecekteki krizlere karşı daha dayanıklı hale getirmek için hâlâ fırsat bulunduğu belirtildi. Koalisyon ortaklarının daha az kavga etmesi ve toplumu karşı karşıya getirmek yerine daha geniş uzlaşmalar oluşturması gerektiği savunuldu.

"MERZ BİR GEÇİŞ SÜRECİ BAŞBAKANI"

Ancak Spiegel, seçim sonuçlarının doğal olarak Merz’in başbakanlığını tartışmaya açtığını da belirtti. Parti içerisindeki bazı güçlerin Merz’i değiştirmek istemesi halinde bunun açıkça ve gecikmeden yapılması gerektiği yönündeki görüşe yer verildi.

Yorumun en dikkat çekici bölümünde ise Merz için “geçiş süreci başbakanı” tanımlaması kullanıldı. Spiegel, Merz’in Almanya veya CDU için uzun vadeli bir çözüm olmayabileceğini savunarak, CDU genel başkanlığının Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst gibi daha genç bir siyasetçiye devredilmesi ihtimalini gündeme taşıdı.

Wüst’ün, özellikle son dönemde popülist partilere yönelen genç seçmenleri yeniden merkez siyasete çekme konusunda daha başarılı olabileceği öne sürüldü.

"BAŞARISIZLIK RAKİPLERİ GÜÇLENDİRİYOR"

Bild gazetesinin “Merz ve CDU’nun seçim fiyaskosu” başlıklı yorumunda ise doğrudan liderlik meselesi öne çıkarıldı.

Gazete, kendi partisinin oy kaybetmesine neden olan bir liderin, istemeden de olsa güçlendirmek istemediği siyasi rakiplerin önünü açabileceği görüşünü savundu.

Bild, Merz’in seçim sonuçları kesinleşmeden önce kameraların karşısına geçerek görevine devam edeceğini açıklamasını ise liderlik tartışmasını kontrol altında tutma açısından stratejik bir hamle olarak değerlendirdi.

Ancak gazeteye göre bunun seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı temel problemi ortadan kaldırması mümkün değil. Bild, devam eden başarısızlığın liderlik makamındaki kişinin sorgulanması için gerekçe oluşturduğunu savunarak, siyasette de değişim tartışmasının kaçınılmaz hale geldiği görüşünü dile getirdi.

"ASIL KAYBEDEN MERZ Mİ?"

Handelsblatt ise seçimlerin asıl kaybedeninin Friedrich Merz olduğu değerlendirmesini yaptı. Gazeteye göre sonuçlar yalnızca CDU’nun eyaletlerdeki performansını değil, Merz’in politikalarının ve başbakanlık performansının da sorgulanmasına yol açtı.

Yorumda CDU’nun geçmişte farklı kuşakları bir arada tutabilen büyük bir halk partisi olduğu hatırlatılırken, özellikle genç seçmenlerde hayal kırıklığının arttığı ileri sürüldü.

Merz’in emeklilik sistemiyle ilgili planları da eleştirilerin odağına alındı. Gazeteye göre başbakanın 63 yaşında emeklilik uygulamasına ilişkin yaklaşımı, özellikle genç seçmenler açısından tepki yaratan konulardan biri oldu.

Handelsblatt ayrıca Merz’in daha önce vaat ettiği ancak henüz hayata geçirilmeyen reformlara dikkat çekti. Bir dönem olumlu karşılanan bu reformların artık kamuoyunda hayal kırıklığı yarattığı savunulurken, Almanya’nın yeniden ekonomik durgunluk riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Gazete, bu tablo üzerinden Almanya’da reformlara yönelik siyasi ve toplumsal isteğin nasıl yeniden canlandırılabileceği sorusunu gündeme taşıdı.

MERZ KOLTUĞUNU BIRAKMAYACAĞINI AÇIKLADI

Seçim sonuçlarının ardından Merz ise görevinden ayrılacağı yönündeki beklentilerin aksine, reform programını sürdüreceği mesajını verdi. Başbakan, Almanya’nın ekonomik ve siyasi sorunlarının reformları daha az değil, daha fazla gerekli hale getirdiğini savundu.

Böylece CDU açısından iki eyaletteki ağır seçim kayıpları, Merz’in siyasi geleceği konusunda yeni bir tartışmanın kapısını açarken, başbakan şimdilik görevinin başında kalacağını ortaya koydu.

AfD HÜKÜMET KURABİLECEK Mİ?

Öte yandan seçim sonuçları AfD açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Parti Mecklenburg-Vorpommern’de birinci sıraya yerleşirken Berlin’de de oylarını önemli ölçüde artırdı. Ancak AfD, her iki eyalette de diğer partilerin koalisyon görüşmelerine kapalı olması nedeniyle hükümet kurabilecek bir seçeneğe sahip görünmüyor.

Böylece Almanya’da seçim gecesinin ardından üç ayrı tartışma aynı anda başladı: CDU’nun tarihi oy kaybı, AfD’nin yükselişi ve Merz’in liderliğinin geleceği. Başbakan koltuğunu koruyacağını açıklasa da Alman basınının seçim sonrasındaki yorumları, CDU içerisindeki liderlik tartışmasının artık daha yüksek sesle konuşulmaya başladığını ortaya koydu.