Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Tarih öncesinden kalma dünyanın en tehlikeli kuş türü: Boyu insan kadar, aslanı bile geride bırakıyor

Tarih öncesinden kalma dünyanın en tehlikeli kuş türü: Boyu insan kadar, aslanı bile geride bırakıyor

Boyutu, hızı ve 10 santimetreyi aşan pençeleriyle devekuşunu bile geride bırakan güney tepeli devekuşu, aslanlardan bile daha korkutucu bulunuyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tarih öncesinden kalma dünyanın en tehlikeli kuş türü: Boyu insan kadar, aslanı bile geride bırakıyor

Tropikal yağmur ormanlarının derinliklerinde 183 santimetreye ulaşan boyu, 75 kilogramı bulan ağırlığı ve saatte 50 kilometreyi aşan koşu hızıyla güney tepeli devekuşu, araştırmacıların "yaşayan dinozor" dediği türlerin başında geliyor.

güney tepeli devekuşu

Bir metreye kadar zıplayabilen ve 10 santimetreyi aşan pençelere sahip bu kuş, "dünyanın en tehlikeli kuşu" unvanını taşıyor.

güney tepeli devekuşu

BAŞININ ÜZERİNDEKİ SIR

Bu fiziksel gücün yanında devekuşunu diğer türlerden ayıran bir özellik daha var: başının üzerindeki sert keratin kask. Bu kask, yoğun orman örtüsünde darbeye karşı koruma sağlıyor, ses iletimini güçlendiren ve baskınlık sinyali veren bir yapı.

güney tepeli devekuşu

Güney tepeli devekuşlarında diğer kuş türlerinden farklı olarak süslü görünen ve kaskı daha görkemli olanlar dişi kuşlar oluyor. Yine diğer kuşlardan farklı olarak kuluçkaya anne devekuşu değil, baba devekuşu yatıyor.

Tarih öncesinden kalma dünyanın en tehlikeli kuş türü: Boyu insan kadar, aslanı bile geride bırakıyor - Resim : 4

ORMANIN BAHÇIVANI

Tüm bu ürkütücü özelliklerine karşın devekuşunun ekosistem içindeki rolü çok önemli. Yüzden fazla meyve türünü bütün olarak yutan kuş, tohumları sindirim yoluyla yumuşatıp besin açısından zengin gübreyle birlikte uzak noktalara taşıyor. Bu sayede ormanın yenilenmesine doğrudan katkı sağlıyor. Araştırmacıların "orman bahçıvanı" dediği bu işlev, türü tropikal ekosistemin vazgeçilmez bir parçası yapıyor.

güney tepeli devekuşu

BİNLERCE YILLIK BİR BERABERLİK

Yeni Gine'deki avcı-toplayıcı toplulukların binlerce yıl boyunca güney tepeli devekuşu yumurtalarını topladığı, hatta türün evcilleştirilen ilk kuşlar arasında yer almış olabileceği düşünülüyor. Tarih öncesinden bugüne taşınan bu varlık, hem en tehlikeli hem de en gerekli kuş olma çelişkisini hala taşıyor.

güney tepeli devekuşu

GERÇEKTEN TEHLİKELİ

1900'lerden beri kayıtlara neredeyse 200 tane güney tepeli devekuşu saldırısı geçmiş. Bu saldırılardan iki tanesi ile ölümle sonuçlanmış. Saldırılar neredeyse istisnasız köşeye sıkıştırılan ya da üreme dönemindeki kuşlarda görülüyor.

Avustralya savaşı kaybettiAvustralya savaşı kaybetti
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hayvan Doğa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro