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Tam 7 bin adet bulundu: Orta Çağ kalesi değil, 4 bin yıl önce yapıldılar

İtalya'nın Sardinya Adası'nda Tunç Çağı'ndan kalan 4 bin yıllık harçsız 7 bin taş kule, gelişmiş mühendisliğiyle arkeologları şaşırtıyor. Arkalarında yazılı belge bırakmayan Nurajik halkının bu dev yapıları ne amaçla diktiği çözülemiyor.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
Tam 7 bin adet bulundu: Orta Çağ kalesi değil, 4 bin yıl önce yapıldılar

İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan 4 bin yıllık harçsız taş kuleler arkeoloji dünyasında büyük bir gizem barındırıyor. Tunç Çağı'ndan kalma 7 bin devasa kule gelişmiş mühendisliğiyle zamana meydan okurken askeri veya dini işlevi tam olarak çözülemiyor.

Akdeniz'in ortasında yükselen binlerce antik taş kule bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sardinya Adası'nda inşa edilen bu yapılar Nurajik medeniyetinin izlerini taşıyor. Herhangi bir harç kullanılmadan yapılan kulelerin tam işlevi henüz bilinmiyor.

Tam 7 bin adet bulundu: Orta Çağ kalesi değil, 4 bin yıl önce yapıldılar - Resim : 1

7 BİN KULE ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Araştırmacılar ada genelinde bugüne kadar yaklaşık 7 bin nurage kulesi tespit etti. Tunç Çağı'na ait bu yapılar büyük taş blokların hassas şekilde üst üste yığılmasıyla oluşuyor. Mühendisler kulelerin harçsız şekilde nasıl ayakta kaldığını çözmek için çalışıyor.

İlk modelleri M.Ö. 1700 ile M.Ö. 1500 yılları arasında yapılan kuleler bilim insanları tarafından üç ana gruba ayrılıyor. Kaleleri andıran bu devasa yapılar adanın dört bir yanına yayılıyor.

Tam 7 bin adet bulundu: Orta Çağ kalesi değil, 4 bin yıl önce yapıldılar - Resim : 2

İŞLEVİ HALA TARTIŞILIYOR

Arkeologlar kulelerin tam olarak ne amaçla yapıldığını henüz netleştiremedi. Bu alanların askeri kale veya idari merkez olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bazı uzmanlar ise yapıların dini tapınak veya elit kesimin konutu olduğunu savunuyor. Kulelerin çok amaçlı alanlar olabileceği ihtimali de tartışmalar arasında yer alıyor.

Tam 7 bin adet bulundu: Orta Çağ kalesi değil, 4 bin yıl önce yapıldılar - Resim : 3

YAZILI HİÇBİR BELGE YOK

Nurajik halkı arkalarında yazılı hiçbir metin bırakmadı. Bu durum kalelerin işlevine ışık tutabilecek savunma ve sosyal organizasyon sistemlerinin anlaşılmasını tamamen engelliyor.

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Adanın zengin bakır ve kurşun rezervlerini işleten bu medeniyet Akdeniz'deki limanları da kontrol ediyordu. Halkın büyük kısmı ise kulelerin etrafındaki basit evlerden oluşan köylerde yaşıyordu.

Bilim insanları adada yapılan her yeni kazıda bu gizemi çözmek için yeni arkeolojik kanıtlar arıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İtalya Tarih Arkeoloji
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