Tam 7 bin adet bulundu: Orta Çağ kalesi değil, 4 bin yıl önce yapıldılar

İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan 4 bin yıllık harçsız taş kuleler arkeoloji dünyasında büyük bir gizem barındırıyor. Tunç Çağı'ndan kalma 7 bin devasa kule gelişmiş mühendisliğiyle zamana meydan okurken askeri veya dini işlevi tam olarak çözülemiyor.

Akdeniz'in ortasında yükselen binlerce antik taş kule bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sardinya Adası'nda inşa edilen bu yapılar Nurajik medeniyetinin izlerini taşıyor. Herhangi bir harç kullanılmadan yapılan kulelerin tam işlevi henüz bilinmiyor.

7 BİN KULE ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Araştırmacılar ada genelinde bugüne kadar yaklaşık 7 bin nurage kulesi tespit etti. Tunç Çağı'na ait bu yapılar büyük taş blokların hassas şekilde üst üste yığılmasıyla oluşuyor. Mühendisler kulelerin harçsız şekilde nasıl ayakta kaldığını çözmek için çalışıyor.

İlk modelleri M.Ö. 1700 ile M.Ö. 1500 yılları arasında yapılan kuleler bilim insanları tarafından üç ana gruba ayrılıyor. Kaleleri andıran bu devasa yapılar adanın dört bir yanına yayılıyor.

İŞLEVİ HALA TARTIŞILIYOR

Arkeologlar kulelerin tam olarak ne amaçla yapıldığını henüz netleştiremedi. Bu alanların askeri kale veya idari merkez olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bazı uzmanlar ise yapıların dini tapınak veya elit kesimin konutu olduğunu savunuyor. Kulelerin çok amaçlı alanlar olabileceği ihtimali de tartışmalar arasında yer alıyor.

YAZILI HİÇBİR BELGE YOK

Nurajik halkı arkalarında yazılı hiçbir metin bırakmadı. Bu durum kalelerin işlevine ışık tutabilecek savunma ve sosyal organizasyon sistemlerinin anlaşılmasını tamamen engelliyor.

Adanın zengin bakır ve kurşun rezervlerini işleten bu medeniyet Akdeniz'deki limanları da kontrol ediyordu. Halkın büyük kısmı ise kulelerin etrafındaki basit evlerden oluşan köylerde yaşıyordu.

Bilim insanları adada yapılan her yeni kazıda bu gizemi çözmek için yeni arkeolojik kanıtlar arıyor.