Tam 29 yıl boyunca her gün sardı: Ağırlığı 7,9 tona ulaştı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki 347 nüfuslu Darwin kasabası, tek bir adamın 29 yıl boyunca sararak oluşturduğu 7,9 tonluk dev ip yumağı sayesinde her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Francis A. Johnson isimli çiftçinin 1950 yılında sarmaya başladığı dev yumak, bugün hem ücretsiz bir müzeye ev sahipliği yapıyor hem de adına düzenlenen festivallerle kasaba ekonomisini canlandırıyor.

YILDA BİNLERCE ZİYARETÇİ AKIN EDİYOR

Çiftçi Francis A. Johnson, 1950 yılının mart ayında topladığı küçük sisal ip parçalarını kare düğümle birleştirerek sarmaya başladı. Günde yaklaşık 4 saatini bu uğraşa ayıran Johnson, yumağın dengesini korumak ve yuvarlak kalmasını sağlamak için demiryolu krikolarından yararlandı.

Tam 29 yıl süren çalışma sonunda 4 metre çapında ve 12 metre çevreye sahip devasa bir yumak ortaya çıktı. Johnson'ın 1989 yılında 85 yaşında vefat etmesinin ardından harekete geçen kasaba halkı, 7 bin 900 kilogramlık bu dev mirası koruma altına aldı.

Şehir parkının karşısındaki özel cam yapıda sergilenen yumak, yılda 10 binden fazla yerli ve yabancı turisti kasabaya çekiyor. Yaz aylarında günlük ziyaretçi sayısı 150 kişiye kadar ulaşıyor.

POPÜLER KÜLTÜRÜN SİMGESİ HALİNE GELDİ

Yumağın ünü kısa sürede kasaba sınırlarını aşarak popüler kültüre damga vurdu. Şarkıcı "Weird Al" Yankovic, 1989 yılında kaleme aldığı "The Biggest Ball of Twine in Minnesota" isimli şarkısıyla bu sıra dışı yapıtı ölümsüzleştirdi. Kasaba meclisi, 2019 yılında aldığı kararla ünlü sanatçının onurına müze yakınındaki geçide "Weird Alley" adını verdi.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından da geçmişte tescillenen dev kütle, günümüzde "tek bir kişi tarafından yapılan en büyük ip yumağı" unvanını koruyor.

FESTİVALİN 75'İNCİ YILI KUTLANIYOR

Darwin kasabası sakinleri her yıl ağustos ayının ikinci cumartesi gününü "Twine Ball Day" festivali olarak kutluyor. Bu yıl 34.'sü düzenlenen festival, aynı zamanda yumağın yapılmaya başlanmasının 75'inci yıldönümüne sahne oluyor.

Işıklandırılan şeffaf pavyon sayesinde yılın 365 günü gece gündüz ücretsiz olarak görülebilen müzede, Johnson'ın ahşaptan oyduğu diğer el sanatları eserleri de sergileniyor.