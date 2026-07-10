Tam 2 bin 500 tren vagonunu denize attılar: Çevre felaketi dediler ama gerçek başka çıktı

ABD kıyılarında milyarlarca dolarlık geri dönüşüm hamlesine imza atan New York Ulaşım Otoritesi, kullanım ömrünü tamamlayan 2 bin 500'ü aşkın metro vagonunu temizleyerek Atlas Okyanusu'na bıraktı. Çorak deniz tabanını devasa bir yapay resife dönüştüren proje, çevre felaketi tartışmalarını haksız çıkarırken bölgede canlı popülasyonunu patlattı.

METRONUN ESKİ DEVLERİ OKYANUSA İNDİ

New York hatlarında onlarca yıl boyunca milyonlarca yolcu taşıyan ve parlak kırmızı renkleriyle şehrin simgesi haline gelen 'Redbird' serisi trenler için radikal bir karar alındı.

Ağustos 2001 ile Nisan 2010 tarihleri arasında yürütülen projeyle, hurdalığa gitmesi beklenen 2 bin 500'den fazla vagon okyanus tabanına batırıldı. New York Ulaşım Otoritesi ve Delaware Doğal Kaynaklar Ajansı ortaklığında yürütülen bu dev çevre hamlesi, New Jersey, Delaware, Virginia, South Carolina ve Georgia eyaletlerinin açıklarında gerçekleşti.

ÇORAK ÇÖLLER CANLI YUVASINA DÖNÜŞTÜ

Proje kapsamında R26 ve R36 model vagonların içindeki asbest, yağ ve plastik gibi tüm kirletici unsurlar tek tek temizlendi. Tekerlekleri, koltukları ve pencereleri sökülerek sadece 15 metrelik temiz çelik kabukları bırakılan trenler, dev mavnalarla okyanusa taşınarak vinçlerle suya bırakıldı.

Resmi kurumların raporlarına göre, vagonların bırakıldığı okyanus tabanları önceden şekilsiz ve çorak çöllerden ibaretti. Yapay resiflerin yerleştirilmesiyle birlikte bölge, kısa sürede canlı çeşitliliği açısından zengin bir habitata dönüştü. Özellikle sadece Delaware kıyılarına bağışlanan 600'den fazla vagonla oluşturulan 'Redbird Reef', bu dönüşümün en büyük simgesi oldu.

ELEŞTİRİLER YERİNİ EKONOMİK CANLILIĞA BIRAKTI

Suya bırakıldıktan kısa süre sonra mavi midyeler, deniz minareleri ve alglerle kaplanan tren iskeletleri, denizdeki besin zincirini tetikleyerek büyük avcı balıkları bölgeye çekti. Yapay resifler; karagöz, siyah deniz levreği ve lüfer gibi birçok türe ev sahipliği yapmaya başladı.

Proje başlangıçta "okyanusa çöp dökmek" mantığıyla sert şekilde eleştirilse de, zamanla çevreye ve ekonomiye sunduğu katkılarla bu şüpheleri tamamen boşa çıkardı. Bölge, balıkçılar ve dalgıçlar için popüler bir merkez haline gelerek tekne kiralama ile dalış kursları gibi alanlarda yerel ekonomiyi ciddi şekilde canlandırdı.