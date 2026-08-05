Takipçileri dehşeti canlı izledi! TikTok fenomeni yayın yaparken kurşun yağmuruna tutuldu

TikTok'ta yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Meksikalı sosyal medya fenomeni Cesar Gastelum, Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde arkadaşlarıyla canlı yayın yaptığı sırada silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

FAİLLER ARANIYOR

Görgü tanıklarının ve canlı yayın görüntülerinin aktardığına göre, fast food restoranının önünde yayın yapan Gastelum'un yanına kasklı iki motosikletli yaklaştı. Saldırganlardan biri fenomeni hedef alarak ateş açarken, olay anı canlı yayına da yansıdı. Sinaloa'daki güvenlik yetkilileri Gastelum'un hayatını kaybettiğini doğrularken, saldırının faillerini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığını açıkladı.

BENZER BİR CİNAYET DAHA YAŞANMIŞTI

Cinayet, organize suç örgütleri arasındaki kanlı hesaplaşmaların sürdüğü Culiacan'da meydana geldi. Olay, geçen yıl Jalisco eyaletinde güzellik fenomeni Valeria Marquez'in çalıştığı salonda TikTok canlı yayını sırasında öldürülmesini yeniden gündeme getirdi. Yetkililer, Marquez cinayetiyle bağlantılı olduğu belirtilen suç örgütü liderlerinden Ramon Angel Alvarez Ayala'nın temmuz ayında yakalandığını duyurmuştu.