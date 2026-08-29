Tahta çıktığında sadece 3 yaşındaydı... Dünyanın en genç kralı 34 yaşında öldü

Uganda’nın batısındaki Tooro Krallığı’nın hükümdarı Kral Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, 34 yaşında yaşamını yitirdi. Çocuk yaşta tahta çıkmasıyla dünya çapında tanınan Kral Oyo’nun ölümünü Tooro Krallığı Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki duyurdu. Krallığın resmi açıklamasına göre Oyo, 27 Ağustos Perşembe günü saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kralın ölüm nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ölümünden önce Uganda basınında Oyo’nun sağlık durumunun kritik olduğu ve ABD’de tıbbi tedavi gördüğü yönünde haberler yayıldı. Bazı uluslararası ve bölgesel haberlerde ciddi bir hastalık, hatta kanser iddiası yer alsa da Tooro Krallığı tarafından şu ana kadar kesin bir teşhis açıklanmadı. Bu nedenle ölüm nedenine ilişkin iddiaların resmi olarak doğrulanmadığı belirtiliyor.

3 YAŞINDA TAHTA ÇIKTI

16 Nisan 1992'de dünyaya gelen Oyo, Tooro Krallığı'nın hükümdarı Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III ile Kraliçe Best Kemigisa'nın oğluydu. Babasının 1995'te hayatını kaybetmesinin ardından henüz 3 yaşındayken tahta geçti.

Bu olağanüstü başlangıç, Oyo'yu dünya çapında tanınan bir figüre dönüştürdü. Guinness Dünya Rekorları'nın 18 Şubat 2025 tarihli kaydında Oyo, “dünyanın en genç hüküm süren hükümdarı” olarak gösteriliyordu. Rekora göre 3 yaşında iktidara gelen Oyo, o tarihte 32 yaş 308 günlük hükümdardı.

Ancak küçük yaşta olması nedeniyle krallığın günlük yönetimi uzun süre onun adına vekiller tarafından yürütüldü. Annesi Kraliçe Best Kemigisa, kraliyet ailesinin üyeleri ve Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin de içinde bulunduğu isimler, Oyo'nun yetişkinliğe ulaşmasına kadar krallığın işleyişinde rol oynadı.

18 YAŞINDA KRALLIĞIN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Oyo'nun hükümdarlığındaki en önemli dönüm noktalarından biri 18. yaş günü oldu. 17 Nisan 2010'da Fort Portal'da düzenlenen törenle yetişkin hükümdar olarak görevlerinin başına geçti. Törende Uganda Devlet Başkanı Museveni de yer aldı. Böylece çocukluğundan itibaren dünya basınının ilgi odağı olan “çocuk kral”, krallığın sorumluluklarını doğrudan üstlenmeye başladı.

Oyo'nun gençlik yıllarının bir bölümünü eğitim amacıyla Uganda dışında geçirmesi ise 2015'te kraliyet içinde tartışmaya yol açtı. Kuzeni Prens David Kijanangoma, kralın Tooro'dan uzak kaldığını savunarak liderliğini eleştirdi ve taht üzerindeki hakkını gündeme taşıdı.

SADECE SARAYDA OTURAN BİR KRAL DEĞİLDİ

Oyo'nun hükümdarlığı yalnızca geleneksel törenlerle sınırlı kalmadı. Gençlerin güçlendirilmesi, eğitim, sağlık, HIV/AIDS ile mücadele, çevre koruma ve turizm gibi alanlarda çeşitli çalışmalar yürüttü.

2019'da ortaya koyduğu Tooro Vision 2045 planı; gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesinden tarım ve istihdama, turizmden iklim değişikliğiyle mücadeleye, çevrenin korunmasından HIV/AIDS ile mücadeleye kadar geniş bir hedefler listesi içeriyordu.

Oyo'nun çevre konusundaki en dikkat çekici girişimlerinden biri ise 2022 yılında geldi. Kral, Uganda'nın en yüksek noktası olan Rwenzori Dağları'ndaki 5 bin 109 metrelik Margherita Zirvesi'ne düzenlenen 10 günlük keşif gezisine öncülük etti. Etkinliğin amacı yalnızca dağcılık değildi; Rwenzori'nin turizm potansiyeline dikkat çekmek, iklim değişikliğinin bölgedeki etkilerini göstermek ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmaktı.

TAHT BOŞ KALMAYACAK

Kral Oyo'nun ölümünün ardından en fazla merak edilen konulardan biri Tooro Krallığı'nın geleceği oldu.

Tooro Başbakanı Akiiki, ölüm duyurusunda “Tacın sürekliliği güvence altındadır” mesajını verdi. Açıklamaya göre Oyo, krallığın gelenek ve göreneklerine uygun biçimde gelecekte açıklanacak bir Prens varis bıraktı. Ancak varisin kimliği henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Cenaze töreni ve yas sürecine ilişkin ayrıntıların da daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Bu durum, Oyo'nun hiç evlenmemiş olması nedeniyle özellikle dikkat çekti. Buna rağmen kraliyet yönetimi, tahtın geleceği konusunda belirsizlik bulunmadığını vurguladı.

UGANDA'DA KRALLARIN SİYASİ GÜCÜ YOK AMA ETKİLERİ BÜYÜK

Kral Oyo'nun ölümü, Uganda'daki geleneksel krallıkların konumunu da yeniden gündeme getirdi.

Uganda bugün seçilmiş hükümet tarafından yönetilen bir cumhuriyet. Ülkedeki geleneksel krallıkların siyasi yetkileri bulunmuyor. Ancak bu kurumlar, özellikle kültür, gelenek, toplumsal dayanışma ve yerel kimlik açısından önemli bir etkiye sahip.

Tooro Krallığı da bu yapılardan biri. 1960'lı yıllarda kaldırılan geleneksel krallıklar, 1993 yılında yeniden tanınmış, ancak siyasi yetkileri iade edilmemişti. Buna rağmen kraliyet kurumları, özellikle Uganda'nın batısındaki topluluklar açısından güçlü bir kültürel sembol olmayı sürdürüyor.