Tahran'dan Trump’a suikast iddialarına sert yanıt: Her suçlama bir itiraftır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’li yetkililer tarafından gündeme getirilen suikast planı iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kongre’de yaptığı konuşmada, İran bağlantılı bir kişinin ABD’de üst düzey siyasilere yönelik suikast girişimi planladığı gerekçesiyle mahkûm edildiğini ifade etmesi, Tahran’da sert bir karşılık buldu.

"MAĞDUR ROLÜ OYNAMAK SİZİ AKLAMAZ"

Bekayi, söz konusu iddiaları hedef alarak Washington yönetimini çifte standart uygulamakla suçladı. Açıklamasında "Mağdur rolü oynamak, İran milletine karşı işlediğiniz korkunç savaş suçlarını ve insanlığa karşı suçlarınızı aklamaz. Her suçlama bir itiraftır" ifadelerini kullanan Bekayi, ABD’nin geçmişte İran’daki bazı bölgelerde sivilleri etkileyen operasyonlarına atıfta bulunarak özellikle Minab ve Lamerd kentlerinde yaşanan olayları hatırlattı.

Bekayi ayrıca, yöneltilen suçlamaların gerçekleri değiştirmeyeceğini ve uluslararası kamuoyunun bu tür açıklamalara şüpheyle yaklaşması gerektiğini belirtti.

Son açıklamalar, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden siyasi gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Diplomatik çevreler ise karşılıklı sert söylemlerin önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine dikkat çekti. (AA)