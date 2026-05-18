İran savaşı bitirecek yeni anlaşma taslağını ABD’ye sundu!

İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden dolaylı diplomasi sürecinde yeni bir öneri değişimi yaşandığı öne sürüldü. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Tahran, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik güncellenmiş bir anlaşma taslağını Washington yönetimine iletti.

Haberde, sürece yakın bir kaynağın “fazla vakit kalmadı” ifadeleriyle müzakerelerde zaman baskısının arttığına dikkat çektiği aktarıldı. Aynı kaynak, iki tarafın da uzlaşabileceği bir çerçeve hazırlanmasının zorlaştığını, çünkü hem İran’ın hem de ABD’nin taleplerini sürekli revize ettiğini söyledi.

"PAKİSTAN ARABULUCULUĞUNDA MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran’da yaptığı haftalık basın toplantısında bölgesel gerilimlerden nükleer programa, deniz güvenliğinden Hürmüz Boğazı’ndaki tartışmalara kadar birçok başlıkta dikkat çekici mesajlar verdi.

Bekayi, İran’ın daha önce kapsamlı bir öneri sunduğunu ve ABD’nin de kendi kaygılarını ilettiğini belirterek, karşılıklı bir öneri alışverişi yaşandığını ifade etti. İranlı sözcü, “Amerikan tarafı geçen hafta Pakistan aracılığıyla revize edilmiş bazı madde ve başlıkları iletti” dedi.

"GÜNCELLENMİŞ UNSURLAR BİZE ULAŞTI"

Açıklamasında sürecin tamamen kopmadığını vurgulayan Bekayi, ABD’nin bazı kamuoyu açıklamalarına rağmen temasların sürdüğünü belirtti. İran tarafının da kendi değerlendirmelerini Washington’a ilettiğini söyleyen sözcü “Amerikan tarafı planı reddettiğini açıklasa da, arabulucu üzerinden güncellenmiş unsurlar bize ulaştırıldı” ifadelerini kullandı.

"Karşı taraftan iletilen teklif incelendi ve karşılık olarak bizim görüşlerimiz de ABD tarafına sunuldu. Dolayısıyla Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler devam etmektedir. Şu an için nükleer meselelere ilişkin ayrıntıları müzakere etmiş değiliz, bu aşamada bütün odak savaşın sona erdirilmesine yöneliktir" ifadelerini kullanan Bekayi, temasların sosyal medya üzerinden yürütülmediğini vurgulayarak, diplomatik sürecin Pakistan’ın arabuluculuğunda sürdüğünü belirtti.

"İSRAİL-BAE İLİŞKİLERİ İZLENİYOR"

ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri ve siyasi varlığını eleştiren Bekayi, bu etkinliğin güvenlik üretmekten ziyade yeni riskler doğurduğunu savundu. İsrailli yetkililerin BAE’ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ise Tahran tarafından yakından takip edildiğini ve “gizli kalmadığını” söyledi. Bölge ülkeleriyle doğrudan bir düşmanlık içinde olmadıklarını söyleyen İranlı sözcü, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yönelik son gelişmelerin “bölgesel aktörler açısından ders niteliği taşıması gerektiğini” ifade etti.

HÜRMÜZ VE NÜKLEER KONUSU

En çok dikkat çeken başlıklardan biri ise Hürmüz Boğazı oldu. İranlı sözcü, Umman ile birlikte bölgede yeni bir deniz trafiği ve güvenlik mekanizması üzerine teknik görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı. Boğazdan geçişlere yönelik olası bir ücretlendirme sisteminin “hukuki ve mantıksal dayanaklara sahip olduğunu” savunan Bekayi, konunun yalnızca ekonomik bir mesele olarak görülmesini “sorunu basitleştirmek” şeklinde değerlendirdi.

Nükleer programa ilişkin mesajlarında ise İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamında tanındığını ve bu hakkın geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

"YENİ SALDIRILARA HAZIRIZ" MESAJI

Denizlerde artan güvensizlik ortamına da değinen Bekayi, sorumluluğun ABD politikalarına işaret ettiğini söyledi. Rusya ve Çin’in de bu görüşü paylaştığını belirten İranlı sözcü, özellikle deniz ticaretine yönelik tehditlerin “uluslararası korsanlık ve baskı politikalarıyla bağlantılı olduğunu” öne sürdü.

İran’ın ekonomik baskılara rağmen geri adım atmayacağını ifade eden Bekayi, olası saldırı senaryolarına karşı hazırlıklı olduklarını da sözlerine ekledi. Güney Kore bandıralı bir gemiye yönelik Hürmüz Boğazı’ndaki olayla ilgili incelemelerin ise sürdüğü bildirildi. (AA)