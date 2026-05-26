Tahran yönetimi ABD'ye resti çekti! "24 milyar dolar serbest bırakılsın"

İran ile ABD arasında perde arkasında yürütülen dolaylı müzakerelerde yeni bir pazarlık başlığı ortaya çıktı. İran basınına yansıyan bilgilere göre Tahran yönetimi, yaptırımlar nedeniyle erişemediği milyarlarca dolarlık varlığın serbest bırakılmasını masadaki en kritik maddelerden biri olarak görüyor.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na konuşan ve müzakere sürecine yakın olduğu belirtilen bir kaynak, taraflar arasında değerlendirilen 14 maddelik mutabakat taslağında mali konuların ön plana çıktığını aktardı. İddiaya göre İran, yurt dışında bloke edilen toplam 24 milyar dolarlık fonun tamamının serbest bırakılmasını talep etti.

"YARISINI HEMEN VERİN"

Tahran yönetiminin önerisine göre söz konusu miktarın 12 milyar dolarlık bölümünün, olası anlaşmanın kamuoyuna açıklanmasının hemen ardından aktarılması istendi. Geriye kalan kısmın ise en geç 60 gün içinde İran’a transfer edilmesi talep edildi.

Kaynak, İran Meclisi Başkanı ve aynı zamanda müzakere heyetinin başında bulunan Muhammed Bakır Kalibaf’ın Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu konunun da gündeme geldiğini belirtti. Doha’daki temaslarda özellikle mali garantiler ve fon transfer mekanizmalarının ayrıntılı şekilde ele alındığı ifade edildi.

İRAN ABD'YE GÜVENMİYOR

İran tarafının ABD’ye karşı temkinli yaklaşımını koruduğu da aktarıldı. Daha önce benzer süreçlerde yaşanan gecikmeler ve anlaşmazlıkların Tahran yönetiminde ciddi güvensizlik oluşturduğu, bu nedenle fonların aşamalı ve garanti altına alınmış biçimde serbest bırakılmasının istendiği kaydedildi.

Washington ile Tahran arasında doğrudan görüşme yapılmasa da Katar başta olmak üzere bölgedeki arabulucu ülkeler üzerinden diplomatik temasların sürdüğü biliniyor. Tarafların özellikle yaptırımlar, dondurulan varlıklar ve bölgesel güvenlik başlıklarında yoğun pazarlık yürüttüğü değerlendiriliyor.