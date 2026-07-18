Alman tahıl kralının Antalya'da şüpheli ölümü! Milyar euroluk şirketini de Rus sevgilisine devretmiş

Almanya'da tarım sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen 46 yaşındaki Arthur Strudel, Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde satın aldığı iki katlı evde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Yaklaşık altı ay önce Rus uyruklu sevgilisi Elena L. ile birlikte yerleştiği evde yaşanan olay, hem Türkiye'de hem de Almanya'da geniş çaplı soruşturma başlatılmasına neden oldu.

İddiaya göre Elena L., 3 Temmuz'da kızını almak için yurt dışına çıktı ve 7 Temmuz'da Antalya'ya döndü. Eve geldiğinde kapının açılmaması üzerine komşusunun bahçesinden içeri girerek üst kata çıkan kadın, Strudel'i hareketsiz halde buldu. Büyük panik yaşayan Elena L.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde iş insanının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, ölümün şüpheli bulunması üzerine Arthur Strudel'in cenazesini kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Ölümün doğal nedenlerden mi yoksa başka bir etkenden mi kaynaklandığı hazırlanacak otopsi raporuyla netlik kazanacak.

ŞİRKETİNİ SEVGİLİSİNE DEVRETMİŞ

Soruşturma sürerken ortaya çıkan bilgiler dikkat çekti. Strudel'in 2024 yılında eşinden ayrıldıktan sonra kurduğu tarım şirketindeki imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği öğrenildi. Ayrıca 2025 yılında oğlu Philipp S.'ye verdiği vekaletnameyi de iptal ettiği belirlendi. Bu gelişmeler, ölümün ardından miras ve şirket yönetimiyle ilgili soru işaretlerini artırdı.

MİLYAR EUROLUK AİLE ŞİRKETİ

Arthur Strudel'in ailesinin Almanya'da yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı ve geçen yıl 1,3 milyar avro ciro açıklayan büyük bir döküm şirketine sahip olduğu ortaya çıktı. Strudel ise bu aile şirketinden 2004 yılında ayrılarak Anhalt bölgesindeki yaklaşık 770 nüfuslu bir köye yerleşti ve kendi tarım işletmesini kurdu. Aschersleben kentinin Winning bölgesinde yaklaşık 3 bin 200 hektarlık tarım arazisini yöneten Strudel, bu yatırımları sayesinde ülkesinde "tahıl kralı" olarak tanınıyordu.

ALMANYA'DAKİ MALİKANEDE CEPHANELİK BULUNDU

Olay yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Alman polisi, ailenin özel haklarını koruma gerekçesiyle 9 Temmuz'da Strudel'in Almanya'daki malikânesinde arama gerçekleştirdi. İki ahırda yapılan aramalarda yüzlerce makineli tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Güvenlik güçleri, askeri nitelikteki mühimmatın bir bölümünün ise toprağa gömülü halde bulunduğunu açıkladı.

CİNAYET Mİ, DOĞAL ÖLÜM MÜ?

Arthur Strudel'in iki çocuğu, babalarının ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını belirterek ölümün doğal olmadığını ve cinayet şüphesi taşıdığını öne sürdü. Ancak bu iddiayı doğrulayacak resmi bir bulgu henüz açıklanmadı. Soruşturmanın yönünü belirleyecek en önemli unsurun Antalya Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı kesin ölüm raporu olması bekleniyor. Bu raporun ardından hem Türkiye'deki hem de Almanya'daki soruşturmaların kapsamının netleşeceği ifade ediliyor.