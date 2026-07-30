Tadilat sırasında para dolu kutu buldular! Hikayeleri sosyal medyayı salladı

Dışarıdan bakıldığında sıradan bir metal kutuyu andıran eşya, yıllar boyunca evdeki gizli bir bölmede fark edilmeden kaldı. Kutuyu açan ev sahipleri ise içinden çıkan paralar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

AYLARCA AÇMAYA CESARET EDEMEDİLER



1900’lü yılların başında inşa edilen evde yaşayan Luisa ve eşi Dan tadilat sırasında merdivenlerin altında sonradan tuğlayla örüldüğü anlaşılan gizli bir alan keşfetti. Bölmeyi açtıklarında kömür parçalarıyla birlikte paslanmış eski bir boya kutusuyla karşılaştılar.

Tadilat sırasında bulunan kutudan yayılan yoğun amonyak kokusu nedeniyle kapağını uzun süre açamayan çift, aylar sonra meraklarına yenik düştü. Kutunun içinde eski bank notlar bulunduğunu gören çift, yapılan incelemede paraların 1970 li yıllara ait olduğunu ve toplam değerinin 1.000 sterlinin üzerinde olduğunu öğrendi.

BULUNAN PARA AİLE BÜTÇESİNE DESTEK OLDU

Luisa, en büyük heyecanı çocuklarının yaşadığını belirterek, o dönemde işsiz olduklarını ve kutudan çıkan paranın bazı faturalarını ödemelerine yardımcı olduğunu söyledi. Bulunan paranın aile bütçesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Keşif kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ailenin ilginç hikayesi binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı. Eski evlerde yapılan tadilatlar sırasında ortaya çıkan beklenmedik buluntulara bir yenisi eklenirken, sosyal medya kullanıcıları yıllardır açılmayan gizli bölmelerde benzer sürprizlerin bulunabileceğine dikkat çekti.