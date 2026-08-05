Suudiler çöle 159 milyon ağaç dikti: 5 yıl sonraki sonuç şaşırtıcı!

Tech'in verilerine göre, ülke beş yıldan kısa bir sürede 1 milyon hektardan fazla bozulmuş araziyi eski haline getirdi ve 159 milyondan fazla ağaç dikti. 2021 yılında başlayan program kapsamında, 2024 yılına kadar eski haline getirilen arazi alanı yaklaşık 250.000 hektara ulaşmıştı ancak bu yılın başlarında bu rakam 1 milyon hektarı aşmıştı.

Birleşmiş Milletler, projeyi kurak iklimlerde ekosistem restorasyonunun en büyük örneklerinden biri olarak nitelendirdi. Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın deneyiminin, doğru yaklaşımla, ciddi su kıtlığı çeken ülkelerin bile toprak bozulmasıyla başarılı bir şekilde mücadele edebileceğini gösterdiğine inanıyor.

Ancak ülke yetkilileri elde ettikleri başarılarla yetinmeyi planlamıyor. Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar 2,5 milyon hektar, uzun vadede ise 40 milyon hektar araziyi ıslah etmeyi ve 10 milyar ağaç dikmeyi hedefliyor.

SUUDİ ARABİSTAN ÇÖLÜ YEŞERTTİ

Bu iddialı projeyi gerçekleştirmek için ülke, modern su tasarrufu teknolojilerini kullanıyor. Özellikle, yağmur suyu toplama sistemleri kuruluyor, barajlar inşa ediliyor ve bazı yeşil alanların sulanmasında tatlı su yerine arıtılmış atık su kullanılıyor.

Yeşillendirme sadece çöl bölgeleriyle sınırlı değil. Otoyollar boyunca milyonlarca ağaç dikiliyor, otlaklar restore ediliyor ve Riyad da dahil olmak üzere büyük şehirlerde yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturuluyor.

Çevre programının daha geniş bir stratejinin parçası olduğu belirtiliyor. Suudi Arabistan, 2030 yılına kadar elektriğinin %50'sini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı ve koruma altındaki doğal alanların alanını önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor.

5 YILDA ALINAN SONUÇ DÜNYANIN GÜNDEMİNDE!

Bu arada, Kolombiya'nın Medellín şehri, doğanın ısı ve iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl yardımcı olabileceğinin en bilinen örneklerinden biri haline geldi. Yeşil Koridorlar programı kapsamında, yollar, parklar, nehirler ve kamusal alanlar boyunca yaklaşık 880.000 ağaç ve 2,5 milyondan fazla çalı ve diğer bitki dikildi.

Proje 2016 yılında başladı. Amacı, yoğun yapılaşma, aşırı asfalt kullanımı ve yeşil alanların azalması nedeniyle oluşan kentsel ısı adası etkisini azaltmaktır. Bu faktörler, sokakların aşırı ısınmasına ve sakinlerin yaşam kalitesinin bozulmasına yol açmıştır.

Ağaçlar havayı iki şekilde soğutur: gölge oluşturarak yolları ve binaları doğrudan güneş ışığından korurlar ve ayrıca yaprakları aracılığıyla nemi buharlaştırarak çevredeki havanın sıcaklığını doğal olarak düşürürler. Çalışmalar, yeşillik sayesinde şehirdeki ortalama sıcaklığın yaklaşık 2°C düştüğünü ve en gölgeli alanlarda havanın 5°C'ye kadar daha serin hale geldiğini göstermektedir.

Yeni yeşil alanlar hava kalitesini iyileştirdi, gürültü seviyelerini düşürdü, kuşlar ve tozlayıcılar için yaşam alanları oluşturdu ve yürüyüş ve bisiklet sürmeyi daha konforlu hale getirdi.

Günümüzde Medellin'in programı, iklim değişikliğine kentsel uyumun en iyi örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Geniş ölçekli yeşillendirme, şehirleri sadece daha güzel hale getirmekle kalmayıp, sıcaklıklar yükseldikçe yaşanması çok daha konforlu hale getirebileceği için, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından inceleniyor.

Kolombiya sıcaklık ve iklim değişikliğiyle başarılı bir şekilde mücadele ederken, Avrupa Sahra çölü tozundan muzdarip. Son yıllarda Avrupa genelinde çöl tozu konsantrasyonu %10-25 oranında arttı; Kanarya Adaları ve Güney İspanya en çok etkilenen bölgeler oldu. Bilim insanları, iklim daha da ısındıkça sorunun daha da kötüleşeceği konusunda uyarıyor.

Nature dergisinde yayınlanan “İklim değişikliğinin etkisiyle Avrupa'da artan Sahra tozu hava kirliliği” başlıklı yeni bir araştırmaya göre, Avrupa'daki Sahra tozu konsantrasyonları son on yılda %10-25 oranında artarken, İngiltere'de bu tür taşınmayla ilişkili hava kirliliği neredeyse %50 oranında arttı.