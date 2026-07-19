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Suudi Arabistan'da 4 türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir apartman dairesinde çıkan yangında Hataylı işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye getirilecek.

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Suudi Arabistan'da 4 türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın El Nesim Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, 17 Temmuz akşam saatlerinde yangın çıktı.

Suudi Arabistan'da 4 türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 1

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Suudi Arabistan'da 4 türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 2

HATAYLI 4 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yangının söndürülmesinin ardından dairede yapılan incelemede, Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Suudi Arabistan'da 4 türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 3

CENAZELER RESMİ İŞLEMLERİN ARDINDAN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

İşçilerin cenazelerinin, Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

Suudi Arabistan'da 4 türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 4

Suudi Arabistan'da 4 türk işçinin öldüğü evin görüntüsü ortaya çıktı - Resim : 5

Öte yandan, 4 işçinin hayatını kaybettiği evin görüntüsü ortaya çıktı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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