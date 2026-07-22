Suudi Arabistan'a nükleer kapı aralanıyor! ABD'nin gizli planı ortaya çıktı

ABD ile Suudi Arabistan arasında uzun süredir müzakere edilen nükleer iş birliği konusunda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal'ın (WSJ), kimliği açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Riyad yönetimiyle hazırlanması planlanan kapsamlı nükleer anlaşmaya onay verdi.

Habere göre yaklaşık 30 yıl yürürlükte kalması öngörülen anlaşmanın ekonomik büyüklüğünün on milyarlarca dolar seviyesinde olacağı değerlendiriliyor. Taslağın, Suudi Arabistan'ın sivil amaçlı bir nükleer enerji programı oluşturmasına imkan tanırken, belirli koşullar altında ülkede uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin önünü açabilecek hükümler içerdiği öne sürüldü.

ABD URANYUM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ KURABİLİR

İddiaya göre anlaşmanın en önemli maddelerinden biri, Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının kurulması ve geliştirilmesinde ABD'li şirketlere merkezi bir rol verilmesi. Haberde, iki ülkenin ortak değerlendirmesi sonucunda ihtiyaç görülmesi halinde Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'da uranyum zenginleştirme tesisi kurabilmesine de anlaşmada yer verildiği belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin Washington yönetimine Suudi Arabistan'ın nükleer faaliyetleri üzerinde doğrudan denetim ve etki alanı sağlayacağı değerlendirilirken, Trump yönetimi yetkililerinin bu modeli programın askeri amaçlarla kullanılmasını engelleyecek bir güvence mekanizması olarak gördüğü aktarıldı.

KONGRE'YE SUNULACAK

WSJ'nin haberinde ayrıca, henüz resmiyet kazanmayan anlaşma taslağının önümüzdeki günlerde ABD Kongresi'nin değerlendirmesine sunulmasının beklendiği ifade edildi. İddialar hakkında Beyaz Saray ve Suudi Arabistan makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.