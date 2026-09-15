Suudi Arabistan: Husilerin saldırılarında 13 kişi yaralandı

Suudi Arabistan, Yemen'de İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'daki 3 kente insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırılarda 13 kişinin yaralandığını, 7 evin hasar gördüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivil yerleşimlere ve altyapıya yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Maliki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Hamis Muşayt, Ebha ve Taif kentlerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenlediğini bildirdi.

13 SİVİL YARALANDI

Maliki, saldırılarda 13 sivilin yaralandığını, 7 ev ile 2 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

Saldırıların sivil altyapı ve yerleşim alanlarını hedef aldığını belirten Maliki, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nin Husileri caydırmak ve “düşmanca saldırılarla” mücadele etmek amacıyla gerekli tüm operasyonel önlemleri alacağını ifade etti.