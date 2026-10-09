Suudi Arabistan duyurdu: Babülmendep Boğazı Husilerden temizlendi

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Yemen'de Husilere karşı yürütülen operasyonların ardından Babülmendep Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Al Cabir, stratejik öneme sahip boğazın Husilerden temizlendiğini duyurdu.

AYRINTILAR PAYLAŞILMADI

Büyükelçinin açıklaması, Yemen'de çatışmaların yoğunlaştığı ve hükümet güçlerinin Husilere karşı ilerleme kaydettiği bir dönemde geldi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği operasyonlarda, Babülmendep çevresindeki bazı kritik bölgelerin yeniden kontrol altına alındığı bildirildi.

Ancak Al Cabir'in açıklamasında operasyonun ayrıntılarına, kontrolün hangi bölgeleri kapsadığına veya sahadaki askerî durumun nasıl şekillendiğine ilişkin kapsamlı bilgi paylaşılmadı.

KÜRESEL TİCARETİN KRİTİK NOKTASI

Yemen ile Cibuti ve Eritre kıyıları arasında bulunan Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlıyor. Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretinde önemli bir güzergâh olan boğaz, özellikle Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirilen taşımacılık açısından kritik rol oynuyor.

Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları, son yıllarda uluslararası deniz taşımacılığı ve bölgesel güvenlik açısından ciddi endişelere yol açtı. Bu nedenle boğazın kontrolüne ilişkin açıklamalar, yalnızca Yemen'deki askerî gelişmeler bakımından değil, küresel ticaretin güvenliği açısından da önem taşıyor.

Al Cabir'in açıklamasının ardından bölgedeki kontrolün kapsamı ve deniz trafiğinin güvenliğine olası etkileri konusunda yeni gelişmeler yakından izleniyor.