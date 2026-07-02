Son dakika | Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! 4 ölü var

Suriye'nin başkenti Şam, öğle saatlerinde meydana gelen şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Kentin en yoğun noktalarından biri olarak gösterilen ve Tarihi Hamidiye Çarşısı'na ulaşımı sağlayan güzergâhta bulunan bir kafede yaşanan patlama, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Edinilen ilk bilgilere göre patlama, Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında hizmet veren kafenin giriş bölümünde meydana geldi. Olayın etkisiyle çevrede bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şam'daki saldırda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralı sayısına ilişkin net bir rakam paylaşmazken, ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin patlamadan etkilendiğini bildirdi.

OLAY YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamanın yaşandığı kafenin giriş kısmında ciddi hasar oluştuğu, çevreye çok sayıda cam parçasının savrulduğu ve yaralıların sağlık ekipleri tarafından olay yerinden tahliye edildiği görüldü. Bölge güvenlik çemberine alınırken vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Suriye Ulusal Haber Ajansı SANA, başkentte bir kafede patlama meydana geldiğini doğrulayarak çok sayıda yaralının bulunduğunu ve patlamanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. Şu ana kadar Suriye makamları, patlamanın kaynağı ya da olası nedenine ilişkin ayrıntılı bir resmi açıklama yapmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.