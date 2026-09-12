Suriye’den sonra Irak: Sincar’daki silahlı gruplar devlet kontrolüne geçiyor

Terörsüz bölge hedefinde Suriye’nin ardından Irak’ta da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Suriye’de YPG/SDG’nin feshedilerek Suriye devlet kurumlarıyla bütünleştirilmesine yönelik sürecin ardından gözler Irak’a çevrilirken, Sincar’dan gelen son açıklama bölgede yeni bir dönemin kapısını araladı.

SİLAHLARINI YÖNETİME TESLİM EDECEKLER

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Sincar’daki silahlı grupların silahlarını Irak devletine teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Zeydi ayrıca Sincar Dağı’nın hem idari hem de güvenlik bakımından tamamen Irak Federal Hükümeti’nin otoritesi altına alınacağını açıkladı.

Irak Başbakanı, atılacak adımın yalnızca silahların toplanmasıyla sınırlı olmayacağını belirterek, güvenlik yapılanmasının da yeniden düzenleneceği mesajını verdi. Zeydi, “Silahların yalnızca devletin elinde bulunması ve güvenlik kararlarının tek merkezden alınması, Sincar halkının güvenliği ve bölgenin istikrarı için temel esastır” ifadelerini kullandı.

SİLAHLI YAPILARA YENİ DÜZENLEME

Sincar’daki silahlı yapılarda yer alan kişilerin geleceğine ilişkin de yeni bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre bölgede terör yapılanmalarının içerisinde bulunan kişilerin durumları yeniden değerlendirilecek. Gerekli şartları karşılayanların ise yasal çerçeve içerisinde Irak güvenlik kurumlarına dahil edilmesinin önü açılacak.

Bunun yanı sıra yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyonunu ve Sincar’daki güvenlik tablosunu değerlendirmek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması planlanıyor. Böylece bölgedeki silahlı unsurların devlet dışı yapılardan çıkarılarak Bağdat'ın resmi güvenlik mekanizmasına dahil edilmesi hedefleniyor.

SİNCAR NEDEN KRİTİK?

Bu gelişmenin önemini artıran en önemli unsurlardan biri ise Sincar’ın bulunduğu konum. Irak'ın kuzeybatısında yer alan Sincar, Türkiye sınırına yakınlığının yanı sıra Irak ile Suriye arasındaki bağlantı hattı üzerinde bulunması nedeniyle uzun yıllardır terör yapılanmaları açısından stratejik bir bölge olarak öne çıkıyordu.

Bölge, PKK'nın Irak'taki unsurlarıyla Suriye'deki yapılanması arasında insan ve lojistik hareketliliğinin sağlanmasında kullanılan güzergâhlardan biri olarak değerlendiriliyordu. Bu nedenle Sincar'ın silahlı yapılardan arındırılarak Irak devletinin tam kontrolüne girmesi, yalnızca yerel güvenlik açısından değil, Irak-Suriye hattındaki terör yapılanmalarının hareket kabiliyeti açısından da önem taşıyor.

2020'DEKİ ANLAŞMA YENİDEN GÜNDEMDE

Sincar'da atılması planlanan adım, 2020 yılında imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanması açısından da kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmayla Sincar'ın güvenliğinin Irak federal güçleri tarafından sağlanması ve bölgede bulunan silahlı grupların çıkarılması hedeflenmişti. Ancak anlaşmanın uygulanması uzun süre çeşitli nedenlerle sekteye uğramış, bölgedeki silahlı yapıların varlığı devam etmişti.

Şimdi ise silahların devlete teslim edilmesi ve Sincar'ın tamamen Bağdat yönetiminin kontrolüne geçirilmesine yönelik açıklama, yıllardır uygulanması beklenen düzenlemenin yeniden hayata geçirilmesi açısından yeni bir fırsat oluşturdu.

SURİYE'DEN SONRA SIRA IRAK'TA

Sincar hamlesi, Suriye'deki gelişmelerin ardından Irak cephesinde de terör yapılanmalarının tasfiyesine yönelik adımların hızlandığı bir döneme denk geldi.

Suriye'deki YPG/SDG yapılanmasına ilişkin entegrasyon sürecinin ardından Irak'ta da silahlı yapıların devlet çatısı altında toplanmasına yönelik bir adım atılması, bölgedeki terör yapılanmalarının hareket alanını daraltabilecek gelişmeler arasında görülüyor.

Sincar'daki sürecin ardından gözler şimdi Irak'ın diğer bölgelerine çevrilecek. Özellikle PKK'nın uzun yıllardır varlık gösterdiği Kandil ve çevresindeki üslenme alanlarında nasıl bir gelişme yaşanacağı merak konusu olurken, Sincar'da başlayan silah bırakma ve devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin Irak genelindeki terör yapılanmalarına yönelik daha kapsamlı bir planın ilk aşamalarından biri olup olmayacağı takip edilecek.