Suriye'den İran'ın saldırılarına yönelik kınama: Güvenliğe açık tehdit

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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, İran'ın Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün ve Irak'ın kuzeyine yönelik insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların hedef alınan ülkelerin egemenliğinin açık ihlali olduğu, güvenlik ve istikrarlarına doğrudan tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Şartı hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı.

Suriye yönetimi, saldırıya uğrayan ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, bölgenin güvenlik ve istikrarını bozabilecek her türlü girişimi reddettiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile uluslararası hukuk kurallarına uyulması çağrısında bulunularak, bunun bölgesel barış ve güvenliğin korunması açısından önem taşıdığı kaydedildi.