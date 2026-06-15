Suriye'de matematik sınavı krizi çıktı: Öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz hüngür hüngür ağladı
Suriye’de lise bitirme sınavına giren öğrenciler, matematik sınavının beklenenden çok daha zor olduğunu dile getirerek sınav çıkışında tepki gösterdi. Bazı öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz gözyaşlarını tutamadı.
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Suriye’de öğrenciler lise bitirme sınavına girdi.
Sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler de sonuçlara tepkide bulundu.
Sınav çıkışı yayınlanan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Suriye’de öğrenciler lise bitirme sınavına girdi.
Öğrenciler, matematik testinin beklenenden daha zor olduğunu ifade ederek sınav merkezlerinin önünde büyük tepki gösterdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı öğrencilerin sınav çıkışı gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
SÜREYİ YETİŞTİREMEDİLER
Sınavdan çıkan bazı öğrenciler basın mensuplarına konuşurken ağladı ve büyük hayal kırıklığına uğradı.
AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ
Sınav merkezlerinin önünde bekleyen aileler de sonuçlara tepkide bulundu.
Veliler, üniversiteye girmek için büyük önem arz eden sınavlarda öğrencilerin seviyesine uygun soru sorulması gerektiğini belirtti.
GÜNDEM OLDU
Sınav çıkışı yayınlanan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.
Yetkililerden sınavın zorluk seviyesine dair resmi bir açıklama bekleniyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi