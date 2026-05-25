Suriye'de 88 YPG'li serbest bırakıldı

Suriye hükümeti ile YPG arasında 29 Ocak'ta varılan ateşkes ve kademeli entegrasyon mutabakatı kapsamında, Haseke vilayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Haseke Medya Ofisi Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre; Suriye yönetimi, çatışmalarda tutukladığı 88 YPG mensubunu, Haseke'ye bağlı Meylebiyye köyünde serbest bıraktı.

Bu mutabakatın güvenlik ayağı kapsamında daha önce de İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleri, 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.

ŞEHİRDE HALK SANDIK BAŞINDAYDI

Haseke kent merkezinde 3 milletvekilliği için 12 aday, Kamışlı'da 4 milletvekilliği için 7 aday, Halep'in Aynularab ilçesinde ise 2 milletvekilliği için 11 aday yarıştı. Haseke'ye bağlı Derik bölgesinde ise 2 sandalye için yalnızca 2 adayın başvuruda bulunması nedeniyle rekabet olmayacağı için seçim yapılmadı.

