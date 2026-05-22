Sumud gönüllüleri Türkiye'ye getirildi: Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 85 Türk vatandaşı ile 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

TAHLİYE BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Küresel Sumud Filosu'nda bulunan, 85 vatandaşımız ile 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere, toplam 422 insani yardım gönüllüsünü Bakanlığımızın eş güdümünde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla, Türk Hava Yolları (THY) tarafından tahsis edilen 3 uçakla bir kez daha ivedilikle ve salimen ülkemize getirdik."

BAKAN YARDIMCISI VATANDAŞLARI KARŞILADI

Paylaşımda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in Türk vatandaşlarını İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı belirtildi. Özel'in, her zaman ve her yerde vatandaşların yanında olmaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladığı kaydedildi.