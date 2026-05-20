Sumud Filosu’nun tamamına el konuldu! Aktivistler İsrail’e götürülüyor

Gazze’ye yönelik deniz ablukasını delmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu, İsrail güçlerinin müdahalesiyle açık denizde durdurulmuştu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, operasyon kapsamında filoda yer alan 430 aktivistin kontrol altına alındığını ve İsrail’e sevk edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, 50’den fazla teknenin tamamına İsrail donanmasına bağlı özel birlikler tarafından müdahale edildiği belirtilirken, aktivistlerin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, filonun “Hamas’a hizmet eden bir propaganda girişimi” olduğu iddia edildi.

İsrail tarafı, Gazze’ye yönelik deniz ablukasının uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüldüğünü savunarak, bu tür girişimlere izin verilmeyeceğini vurguladı.

GERİLİM YÜKSEK: AVRUPA’DAN TEPKİLER

Operasyon, Avrupa’da da siyasi yankı buldu. İrlanda Başbakanı Micheál Martin, İsrail’in uluslararası sularda müdahalesini sert ifadelerle eleştirerek “kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

İtalya cephesinde ise Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, müdahale sırasında güç kullanımına dair iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Filo organizatörleri, bazı teknelere uyarı niteliğinde de olsa ateş açıldığını ve hasar meydana geldiğini öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddederek, hiçbir aşamada gerçek mermi kullanılmadığını, yalnızca uyarı amaçlı “ölümcül olmayan yöntemler” devreye alındığını savundu.

OPERASYONUN DETAYLARI

Filonun internet sitesine göre müdahale, Gazze kıyılarından yaklaşık 270 kilometre açıkta başladı. Teknelerin geçtiğimiz hafta Türkiye’den hareket ettiği belirtilirken, operasyonun kısa sürede genişleyerek tüm filoyu kapsadığı aktarıldı.

Aktivistlerin şu anda İsrail’de gözaltı süreçleri ve konsolosluk görüşmeleri için bekletildiği bildirildi. Filonun organizatörleri ise bazı katılımcıların nerede tutulduğuna dair net bilgi alamadıklarını ifade etti.