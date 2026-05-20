Sumud Filosu'na saldıran İsrail askerinin işkence görüntüleri ortaya çıktı! Aralarında Türkler de var

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesiyle durdurulmuş, 50’den fazla tekneye el konulduğu ve 400’ü aşkın aktivistin kontrol altına alındığı bildirilmişti.

Filonun, Marmaris açıklarından Gazze yönüne ilerlediği sırada Akdeniz’de İsrail unsurları tarafından hedef alındığı, ardından teknelerde bulunan kişilerin Aşdod Limanı’na götürüldüğü aktarıldı.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Sosyal medyada İsrailli gazeteci Amit Segal tarafından paylaşıldığı belirtilen görüntülerde, aktivistlerin liman bölgesinde bekletildiği anlar yer aldı. Görüntülerde yer alan bazı uygulamalar ise uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

Filoda bulunan aktivistlerin plastik kelepçelerle kontrol altına alındığı, liman alanında bekletildikleri ve uzun süreli bekleyişe maruz kaldıkları öne sürüldü. Ayrıca bazı kişilerin yoğun ışık altında tutulduğu ve çeşitli uygulamaların eleştirilere neden olduğu iddia edildi. Bu görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Filodan yapılan açıklamada ise tüm teknelerin durdurulduğu belirtilerek, “Yasa dışı alıkonulma süreciyle ilgili bilgi bekliyoruz. Gazze için mücadele devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA TÜRK VATANDAŞI BULUNUYOR

Filoda çok sayıda Türk vatandaşının da bulunduğu, aralarında sivil toplum temsilcileri ve farklı ülkelerden aktivistlerin yer aldığı biliniyor. Katılımcılar arasında çeşitli uluslararası isimlerin de bulunduğu ifade edildi.

İlk olarak 15 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkan filo, Akdeniz’deki koşullar nedeniyle bir süre sonra Marmaris’e yönelmiş, ardından Gazze hedefi doğrultusunda yeniden hareket etmişti. Ancak son müdahale ile birlikte filonun ilerleyişi tamamen durduruldu.

Olay, uluslararası kamuoyunda yeni bir diplomatik tartışma başlığı haline gelirken, aktivistlerin durumu ve sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.