Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Sumud Filosu aktivistinden Türk çalışanlara teşekkür

Sumud Filosu aktivistinden Türk çalışanlara teşekkür

İsrail’in uluslararası sularda düzenlediği saldırıda yaralanan Fransız aktivist Mathilda Pauline Mallet, İstanbul’daki tedavisinin ardından taburcu olurken sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu bıraktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sumud Filosu aktivistinden Türk çalışanlara teşekkür

İsrail’in uluslararası sularda düzenlediği saldırı sırasında yaralanan Küresel Sumud Filosu aktivisti Mathilda Pauline Mallet, İstanbul’daki tedavisinin ardından taburcu olurken Türk sağlık çalışanlarına teşekkür eden bir mektup bıraktı.

Mallet’in mektubu ve bıraktığı kefiye, Abdullah Emre Güner tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Sumud Filosu aktivistinden Türk çalışanlara teşekkür - Resim : 2

Güner, mektuba ilişkin sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "Katil İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralanan ve hastanemizde tedavi altına alınan Fransız asıllı Mathilda Pauline Mallet'in taburcu olurken bıraktığı mektup ve kefiye, hepimizin yüreğine dokundu. Sumud Filosu'nda yer alan Mallet, maruz kaldığı darp ve plastik mermi yaralanmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, sağlık ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşmuştu. Tedavi sürecinin ardından geride bıraktığı satırlarda, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, gördüğü ilgiyi ve dayanışmayı ifade etti. Sağlık ekiplerimize teşekkür ederek bıraktığı mektup ve kefiye, hastanemizde görev yapan tüm çalışanlarımızda derin bir duygu ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Filistin halkının sesi olmaya çalışan herkese selam olsun... Türk devleti olarak insanlığın, mazlumların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sumud filosu Gazze İsrail Filistin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro