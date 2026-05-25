Sumud Filosu aktivistinden Türk çalışanlara teşekkür

İsrail’in uluslararası sularda düzenlediği saldırı sırasında yaralanan Küresel Sumud Filosu aktivisti Mathilda Pauline Mallet, İstanbul’daki tedavisinin ardından taburcu olurken Türk sağlık çalışanlarına teşekkür eden bir mektup bıraktı.

Mallet’in mektubu ve bıraktığı kefiye, Abdullah Emre Güner tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Güner, mektuba ilişkin sanal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "Katil İsrail'in uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralanan ve hastanemizde tedavi altına alınan Fransız asıllı Mathilda Pauline Mallet'in taburcu olurken bıraktığı mektup ve kefiye, hepimizin yüreğine dokundu. Sumud Filosu'nda yer alan Mallet, maruz kaldığı darp ve plastik mermi yaralanmasının ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, sağlık ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşmuştu. Tedavi sürecinin ardından geride bıraktığı satırlarda, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederken, gördüğü ilgiyi ve dayanışmayı ifade etti. Sağlık ekiplerimize teşekkür ederek bıraktığı mektup ve kefiye, hastanemizde görev yapan tüm çalışanlarımızda derin bir duygu ve unutulmayacak bir iz bıraktı. Filistin halkının sesi olmaya çalışan herkese selam olsun... Türk devleti olarak insanlığın, mazlumların yanında olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

