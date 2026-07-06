Sular çekilince sahilde ortaya çıktı: 1,5 metrelik dev küreler yan yana dizildi!

ABD’nin California eyaletinde yer alan Bowling Ball Beach düşük gelgitlerde ortaya çıkan dev taş küreleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 60 santimetre ile 1,5 metre çapındaki bu doğal oluşumlar, ilk bakışta insan eliyle yerleştirilmiş izlenimi verse de bilim dünyasında milyonlarca yıllık jeolojik süreçlerin ürünü olarak kabul ediliyorlar.

MİNERAL KOKRESYONLARINDAN MEYDANA GELİYOR

Mendocino County kıyısındaki Schooner Gulch’un kuzeyinde bulunan plajdaki taş küreler California Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre eğimli kumtaşı tabakaları içinde oluşan mineral kokresyonlarından meydana geliyor. Gelgit çekildiğinde belirginleşen kürelerin bir kısmı hala kayalıkların içinde yer alırken, bir kısmı ise kıyı erozyonu nedeniyle plaja kadar ulaşabiliyor.



Uzmanlar, organik maddelerin ayrışmasının tortul kayaçlarda PH değişimine yol açtığını, bunun da kabuk veya fosil parçalarının çevresinde kalsit ve silika gibi minerallerin birikerek sert taş küreler oluşturmasını sağladığını belirtiyor. Çevresindeki daha yumuşak kumtaşının zamanla aşınması bu yapıların ortaya çıkmasına imkan tanıyor.

Yeni Zelanda’daki Moeraki Boulders oluşumlarına benzetilen Bowling Ball Beach, dalgalar, rüzgar ve milyonlarca yıllık erozyonun doğada simetrik ve neredeyse kusursuz şekiller oluşturabileceğini gözler önüne seriyor.