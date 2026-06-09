Suikast korkusu zirvede! Putin kameraları kapattı, ailesini saraya taşıdı

Rusya’da devlet yönetimine yakın kaynaklara dayandırılan yeni iddialar, Kremlin çevresinde son dönemde olağanüstü bir güvenlik hareketliliği yaşandığını ortaya koydu. İddialara göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, artan tehdit algısı ve suikast ihtimalleri nedeniyle ailesinin güvenliği için kapsamlı bir koruma planını devreye soktu.

Bu plan kapsamında, Putin’in iki büyük kızı olarak bilinen Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova ile çocuklarının, Rusya’nın en yüksek güvenlikli bölgelerinden biri olarak gösterilen Valdai saray kompleksi çevresine taşındığı ileri sürüldü. Söz konusu yerleşkenin, yoğun güvenlik katmanları ve sınırlı erişim yapısıyla dikkat çektiği belirtiliyor.

KAMERA SİSTEMLERİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Araştırma ve istihbarat odaklı yayınlara dayandırılan iddialarda, aile bireylerinin bu bölgeye taşınmasının yalnızca fiziksel koruma amacı taşımadığı, aynı zamanda izlenme riskini en aza indirmek için stratejik bir adım olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, hareket takibini zorlaştırmak adına bölgedeki bazı altyapı unsurlarının yeniden düzenlendiği öne sürüldü.

İddiaların bir diğer dikkat çekici kısmı ise Rusya’daki geniş kamera ağlarına ilişkin. Kremlin’e yakın kaynakların aktardığına göre, güvenlik sistemlerinde olası açıkların bulunabileceği şüphesi üzerine bazı gözetleme ağlarının geçici olarak devre dışı bırakıldığı, ardından sistemlerin daha kontrollü bir şekilde yeniden yapılandırıldığı ileri sürüldü. Mühendis ekiplerin ise sistemleri dış bağlantılardan izole ederek güvenlik seviyesini artırdığı iddia edildi.

SAVUNMA ALTYAPISI GENİŞLETİLDİ

Öte yandan Valdai bölgesinin, yalnızca yüzeyde değil yer altında da güçlü bir savunma altyapısına sahip olduğu yönünde bilgiler bulunuyor. Hava savunma sistemlerinin yoğunlaştırıldığı, çevredeki askeri koruma halkasının son yıllarda belirgin şekilde genişletildiği ve kritik noktalarda ek savunma unsurlarının konuşlandırıldığı ifade edildi.

Tüm bu iddialar, Kremlin’in güvenlik stratejisinde son dönemde ciddi bir yeniden yapılanma yaşandığı yorumlarını da beraberinde getirirken, resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmış bir açıklama yapılmış değil.