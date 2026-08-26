Suikast korkusu ABD'yi terk ettirdi! Netanyahu’nun oğlu gizlice İsrail’e döndü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun, İran bağlantılı olduğu öne sürülen bir suikast tehdidi nedeniyle ABD’den gizlice çıkarıldığı iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre Netanyahu’nun oğlunun Miami’deki yaşamı, güvenlik endişesi nedeniyle aniden sona erdi.

Newsmax’ın ABD’li bir kolluk kuvveti kaynağına dayandırdığı iddiaya göre İsrail istihbaratı, Aralık 2025’te Yair Netanyahu’ya yönelik bir saldırı hazırlığından haberdar oldu. İddiaya göre İranlı ajanlar, Miami’de Netanyahu’nun oğlunun bulunduğu adresi gözetledi ve günlük rutinini takip etti.

YETKİLİLERLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Tehdidin ortaya çıkmasının ardından İsrail makamlarının ABD’li yetkililerle temasa geçtiği öne sürüldü. Güvenlik gerekçesiyle Miami’yi derhal terk etmesi istenen Yair Netanyahu’nun, kişisel eşyalarını geride bırakarak ABD’den ayrıldığı ve İsrail’e döndüğü belirtildi.

Olayın ayrıntıları, Netanyahu’nun 24 Ağustos’ta Kanal 14’e yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. İsrail Başbakanı, oğullarından birinin İran’ın hedefinde olduğunu söylemişti. Netanyahu’nun hangi oğlundan söz ettiğini açıklamadığı belirtilirken, Newsmax’ın haberindeki iddiaların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı da kaydedildi.