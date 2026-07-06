Suikast iddiaları gündem olmuştu! Ahmedinejad aylar sonra ilk kez ortaya çıktı

İran siyasetinin en tartışmalı isimlerinden biri olan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, aylar süren sessizliğin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Hakkında savaş sırasında öldürüldüğü ve suikasta kurban gittiği yönündeki iddiaların dolaştığı Ahmedinejad, Tahran'da düzenlenen Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine katılarak hakkındak spekülasyonları boşa çıkardı.

Ahmedinejad, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı askeri saldırıların ardından gözlerden kaybolmuştu. Bölgede gerilimi hızla tırmandıran ve savaşa dönüşen sürecin başlamasından bu yana kamuoyu önüne çıkmayan eski cumhurbaşkanının nerede olduğu bilinmiyordu. Bu durum, hem İran kamuoyunda hem de uluslararası basında çok sayıda iddianın ortaya atılmasına neden olmuştu.

BOMBARDIMANDA ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Savaş boyunca İran yönetiminde görev almış çok sayıda ismin hedef alınırken, Ahmedinejad'ın da bombardımanlarda yaşamını yitirdiği ya da planlı bir suikastın kurbanı olduğu yönündeki söylentiler sosyal medya platformlarında hızla yayılmış, bazı uluslararası yayın organlarında da gündeme taşınmıştı.

Ancak aylar süren belirsizlik, başkent Tahran'da düzenlenen üst düzey devlet töreniyle sona erdi. İran devlet televizyonu ile yerel medya kuruluşlarının canlı yayınladığı cenaze töreninde Ahmedinejad'ın görüntülenmesi, hakkında ortaya atılan ölüm iddialarını fiilen çürüttü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Eski cumhurbaşkanının, hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen kitlesel cenaze yürüyüşüne geniş güvenlik önlemleri altında katıldığı görüldü. Ahmedinejad, caddeleri dolduran yüz binlerce kişiyle birlikte kortejde yer alırken, etrafındaki yoğun koruma dikkat çekti.