Starmer'ın istifası sonrası Kremlin'den yeni hedef: Sırada o isim var

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifa etmesinin yankıları sürerken, Rusya'dan Avrupa siyasetini hedef alan dikkat çekici bir değerlendirme geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Starmer'ın istifasını yorumladı. Dmitriyev, İngiliz liderin göç, suçla mücadele, enerji ve ekonomi alanlarında izlediği politikaların başarısız olduğunu savunarak, görevden ayrılışını bu politikaların doğal sonucu olarak değerlendirdi.

"BATI MEDENİYETİNE ZARAR VERİYOR"

Rus yetkili paylaşımında, Starmer'ın savaş yanlısı bir çizgi izlediğini öne sürerek, "Onun yanlış politikalarını sürekli gündeme taşıyarak ve eleştirerek bunu birlikte başardık" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin mevcut sorunlarının temelinde son yıllarda izlenen siyasi tercihlerin bulunduğunu iddia eden Dmitriyev, Starmer'ın ülkesini koruyamadığını ve Batı medeniyetine zarar verdiğini savundu.

"POLİTİKALARINI DEĞİŞTİRMEZSE..."

Dmitriyev'in en dikkat çeken çıkışı ise Almanya hakkında oldu. Rus yetkili, benzer politikaların devam etmesi halinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de siyasi geleceğinin tehlikeye girebileceğini öne sürerek, "Politikalarını değiştirmezse sırada Merz var" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımında İngiltere'nin son yıllarda yaşadığı siyasi istikrarsızlığa da değinen Dmitriyev, ülkede son 10 yıl içinde görev yapan yedi başbakanın bıraktığı sorunların çözülmesi için Winston Churchill benzeri güçlü bir liderliğe ihtiyaç duyulduğunu savundu.