Stalin'in kayıp altınlarını bulmak için daldılar: Tam 460 külçe!

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD'ye ödeme götürürken Barents Denizi'nin dondurucu sularına gömülen HMS Edinburgh enkazından 465 külçe Sovyet altını çıkarmak için başlatılan çalışmada, servetin neredeyse tamamı yüzeye çıkarıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nın en karanlık günlerinde Sovyetler Birliği'nin silah ödemesi için ABD'ye gönderdiği 465 külçe altın, Alman savaş gemilerinin saldırısı sonucu Barents Denizi'ne gömüldü.

Yaklaşık 58 denizciye mezar olan devasa kruvaziyer, tam 39 yıl boyunca kimseden habersiz 244 metre derinlikte yattı. Yıllar sonra organize edilen ve tarihe "yüzyılın kurtarma operasyonu" olarak geçen tehlikeli arama ise 20. yüzyılın en büyük hazine avına dönüştü.

39 YILLIK GİZEM BARENTS DENİZİ'NDE ÇÖZÜLDÜ

Arama ekibi Nisan 1981'de harekete geçerek Norveçli balıkçıların takılan ağ raporlarını ve tarihi kayıtları inceledi. Kardeş gemi HMS Belfast referans alınarak sürdürülen çalışmalar 14 Mayıs 1981'de sonuç verdi ve devasa enkaz Murmansk'ın 322 km açığında tespit edildi. Ağustos 1981 sonu itibarıyla Stephaniturm gemisiyle bölgeye ulaşan dalgıçlar, suyun yüzlerce metre altında ölümcül bir mesaiye başladı.

30 GÜN BOYUNCA BASINÇLI ODADA YAŞADILAR

Dalgıçlar dekompresyon hastalığına yakalanmamak için 30 güne varan sürelerle özel basınçlı yaşam alanlarında kaldı. Azot narkozunu engellemek amacıyla helyum ve oksijen karışımı soluyan ekip, gövdedeki torpido deliğini kapatan molozları temizledi.

Canlı mühimmatların bulunduğu bomba odasına ulaşmak ekibin tam bir haftasını aldı. Dalgıç Jon Rossier, 16 Eylül 1981'de çamurun altındaki altınlara ulaştığında telsizden "Altını buldum! Altını buldum!" çığlıkları yükseldi.

20. YÜZYILIN EN BÜYÜK HAZİNE AVI

Metal kafeslerle tek seferde 40 külçe halinde yüzeye çıkarılan definenin 431 külçesi ilk operasyonda kurtarıldı. Operasyonun liderlerinden Ric Wharton, yaşanan süreci "Bu, Ay'da yürümeye denizdeki bir denkti. Şüphesiz 20. yüzyılın en büyük hazine avıydı" sözleriyle özetledi. 1986 yılındaki ikinci çalışmayla 29 külçe daha çıkarılırken, devasa servetten geriye sadece 5 külçe altın kaldı.

Çıkarılan altınların yüzde 45'lik payı kurtarma konsorsiyumuna verilirken, kalan miktar Sovyetler Birliği ve İngiltere arasında paylaştırıldı. İngiltere'nin payına düşen külçeler Bank of England üzerinden Royal Mint tesislerine aktarılarak eritildi.