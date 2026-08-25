Sovyet ajanının torunu Fransa cumhurbaşkanlığına aday oldu!

Avrupa yanlısı merkez sol siyasetçi Raphael Glucksmann, Fransa’da 2027’de yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. Emmanuel Macron’un görev süresinin ardından Elysee Sarayı’na kimin çıkacağını belirleyecek seçimde yarışa katılan Glucksmann, aşırı sağın yükselişine karşı solu ve merkez solu ortak bir aday etrafında toplamayı hedefliyor. Ancak Glucksmann’ın karşısındaki en önemli rakiplerden biri, sol siyasetin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon olacak.

SOL SEÇMENİN OYUNU ALABİLECEK Mİ?

Avrupa Parlamentosu üyesi olan Glucksmann, adaylığıyla birlikte Fransa’daki sol seçmenin parçalı yapısını değiştirmeyi amaçlıyor. Kamuoyu yoklamalarında Melenchon’un gerisinde görülen siyasetçinin, ılımlı sol seçmeni kendi etrafında birleştirerek güçlü bir aday haline gelip gelemeyeceği seçim sürecinin en önemli sorularından biri olarak öne çıktı.

2027 seçimlerinde yarışın diğer önemli ismi ise aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin lideri Marine Le Pen. Anketlerde ilk turda istikrarlı biçimde önde görünen Le Pen karşısında merkez ve sol kanattan birden fazla adayın yarışması, ikinci tur hesaplarını da karmaşık hale getirdi. Glucksmann’ın adaylığı bu nedenle yalnızca kendi siyasi geleceği açısından değil, Fransa solunun seçim stratejisi açısından da önem taşıyor.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NE UZANAN AİLE GEÇMİŞİ

Glucksmann’ın adaylığını dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri de ailesinin geçmişi. Büyükbabası Rubin Glucksmann, 1920’lerde Filistin’e göç ettikten sonra komünist siyasete yöneldi. Bolşevizmi uluslararası alanda yaymayı amaçlayan Komintern tarafından görevlendirildiği belirtilen Rubin Glucksmann’ın, Fransa, Almanya ve Britanya’da Sovyetler Birliği adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğu aktarıldı. İngiltere’de ise iş insanı kimliğine büründüğü ifade edildi.

Sciences Po’da eğitim alan Raphael Glucksmann, siyasete geçmeden önce gazetecilik ve belgesel yapımcılığı yaptı. Daha sonra merkez sol siyasette öne çıkan isimlerden biri haline gelen Glucksmann, Avrupa yanlısı çizgisiyle tanınıyor.

ÖZEL HAYATI DA GÜNDEMDE

Glucksmann’ın adaylığıyla birlikte özel hayatı da Fransız kamuoyunun gündeminde. Siyasetçinin Fransa 2 televizyonunun tanınmış sunucularından Lea Salame ile ilişkisi bulunuyor. Fransız medyasına göre Salame, seçim kampanyası sürecinde kamu yayıncısındaki görevi nedeniyle ortaya çıkabilecek çıkar çatışması tartışmalarının önüne geçmek amacıyla sunuculuk görevinden çekilecek.

Fransa’da yaz tatilinin sona ermesinin ardından siyasi hareketliliğin yeniden hız kazanmasıyla birlikte 2027 seçimlerinin aday haritası da şekillenmeye başladı. Glucksmann’ın yarışa dahil olması, merkez sol ile sol arasındaki rekabeti artırırken, asıl mücadelenin ilerleyen aylarda sol seçmenin tek bir aday etrafında toplanıp toplanamayacağı üzerinden yaşanması bekleniyor.