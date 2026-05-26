Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Sosyal medyada başlayan mesajlaşma cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç akranını bıçakladı

Sosyal medyada başlayan mesajlaşma cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç akranını bıçakladı

Fransa’nın Paris yakınlarındaki Villevaude bölgesinde sosyal medyada başlayan basit bir mesajlaşma cinayete dönüştü. TikTok üzerinden başlayan gerilim, 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği trajediyle sonuçlandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sosyal medyada başlayan mesajlaşma cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç akranını bıçakladı

Fransanın başkenti Paris’e yakın Villevaude kasabası, hafta sonunda gençler arasında yaşanan şiddetli bir olayla sarsıldı. İddialara göre 17 yaşındaki bir genç, sosyal medya platformu TikTok üzerinden bir kıza defalarca arkadaşlık isteği gönderdi ancak karşılık alamadı.

Ameliyathanede şok karışıklık! Doktor dövmeyi tümör sanıp sağlıklı organı kestiAmeliyathanede şok karışıklık! Doktor dövmeyi tümör sanıp sağlıklı organı kesti

Bu durum, taraflar arasında çevrim içi bir tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında kızın bir arkadaşı telefona müdahil olarak, karşı taraftaki genci yüz yüze görüşmek üzere kamp alanına çağırdı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE

Çağrıya uyan genç, yanında bir arkadaşıyla birlikte belirtilen yere gitti. Ancak buluşma kısa sürede kontrolden çıktı ve taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada 17 yaşındaki genç, karşısındaki akranını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından elinden yaralanan şüpheli, tedavi olmak için hastaneye gitti. Ancak burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde yaralanmanın “kaza sonucu” olduğunu öne süren genç, daha sonra olayı kabul etti.

"KORKMADIĞIMI GÖSTERMEK İÇİN GİTTİM"

Sorgusunda kamp alanına “kimseye zarar vermek için değil, korkmadığını göstermek amacıyla” gittiğini söyleyen şüpheli, olay anında kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Savcılık, zanlının daha önce şiddet olayları ve yasa dışı silah bulundurma gibi suçlardan kaydının bulunduğunu açıkladı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ikinci bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Fransa Cinayet Sosyal Medya TikTok
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro