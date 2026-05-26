Sosyal medyada başlayan mesajlaşma cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç akranını bıçakladı

Fransa’nın başkenti Paris’e yakın Villevaude kasabası, hafta sonunda gençler arasında yaşanan şiddetli bir olayla sarsıldı. İddialara göre 17 yaşındaki bir genç, sosyal medya platformu TikTok üzerinden bir kıza defalarca arkadaşlık isteği gönderdi ancak karşılık alamadı.

Bu durum, taraflar arasında çevrim içi bir tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında kızın bir arkadaşı telefona müdahil olarak, karşı taraftaki genci yüz yüze görüşmek üzere kamp alanına çağırdı.

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE

Çağrıya uyan genç, yanında bir arkadaşıyla birlikte belirtilen yere gitti. Ancak buluşma kısa sürede kontrolden çıktı ve taraflar arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada 17 yaşındaki genç, karşısındaki akranını göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından elinden yaralanan şüpheli, tedavi olmak için hastaneye gitti. Ancak burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde yaralanmanın “kaza sonucu” olduğunu öne süren genç, daha sonra olayı kabul etti.

"KORKMADIĞIMI GÖSTERMEK İÇİN GİTTİM"

Sorgusunda kamp alanına “kimseye zarar vermek için değil, korkmadığını göstermek amacıyla” gittiğini söyleyen şüpheli, olay anında kontrolünü kaybettiğini iddia etti.

Savcılık, zanlının daha önce şiddet olayları ve yasa dışı silah bulundurma gibi suçlardan kaydının bulunduğunu açıkladı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ikinci bir kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.