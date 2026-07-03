Sosyal medya uğruna şehri ayağa kaldırdı! Turistleri su tabancasıyla kovalayan çocuğa peş peşe gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 14 yaşındaki Hamza F., sosyal medyada ün kazanmak için yaptığı tehlikeli "şakalar" nedeniyle ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kendisine "Hamza La Douane" (Gümrük Memuru Hamza) adını veren çocuk, son haftalarda turistleri, sürücüleri ve polisleri hedef alan eylemleri nedeniyle defalarca gözaltına alındı.

Paris'in turistik noktalarından Saint-Martin Kanalı çevresinde dolaşan Hamza, elindeki su tabancasıyla sürücülere yaklaşarak para karşılığında üzerlerine su sıkmayı teklif ediyor. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasını fırsata çeviren çocuk, bu yöntemi Cezayir'deki gümrük görevlilerinden ilham alarak geliştirdiğini öne sürdü.

Hamza, Fransız basınına yaptığı açıklamada çoğu zaman insanlara su sıktıktan sonra kaçtığını ve özür dilemediğini söyledi.

TEHLİKELİ HAREKETLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ancak tartışma yaratan olaylar bununla sınırlı kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hamza'nın güneşlenen bikinili bir kadını aniden Saint-Martin Kanalı'na ittiği, çaldığı bir sandalyeyi elektrikli scooter'a bağlayarak dolaştığı, bir içecek çaldığı, polis memurlarına su sıktığı ve bir kadının evine izinsiz girerek hakaret içerikli görüntüler çektiği iddia edildi.

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Art arda gelen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken, Hamza 27 Haziran'da mala zarar verme ve toplu şiddet suçlamalarıyla ilk kez gözaltına alındı. Dört gün sonra ise ağırlaştırılmış hırsızlık, polise hakaret ve gözaltına direnme suçlamalarıyla yeniden polis tarafından yakalandı. Soruşturmaya göre Hamza'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişilik grubun bir cep telefonu çaldığı öne sürüldü.

AİLELERE UYARI

Fransa Ulusal Meclisi üyesi Julien Odoul, yaşananlara sert tepki göstererek Hamza'nın ailesini ve Fransız adalet sistemini eleştirdi. Odoul, ebeveynlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunurken, mevcut uygulamaların benzer davranışları caydırmadığını ifade etti.

AVUKATINDAN "IRKÇILIK" AÇIKLAMASI

Hamza'nın savunmasını üstlenen avukat Elsa Marcel ise müvekkilinin son günlerde sosyal medyada yoğun ırkçı hakaretlere ve tehditlere maruz kaldığını belirtti. Marcel, kamuoyunda yürütülen linç kampanyasının çocuğu ve ailesini hedef aldığını savunarak hakaret içerikli paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Hamza ise hakkındaki soruşturmalar ve gözaltılar nedeniyle pişman olmadığını söylerken, polis nezaretindeki klimalı ortam sayesinde sıcaklardan kurtulduğunu söyleyerek tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Olay, Fransa'da çocuk suçluluğu, sosyal medya uğruna gerçekleştirilen tehlikeli eylemler ve ebeveyn sorumluluğu konularını yeniden ülke gündeminin merkezine taşıdı.