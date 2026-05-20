Sosyal medya takıntısı cinayetle bitti! 17 yaşındaki fenomenin ölümü sonrası karar çıktı

Pakistan’da sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip 17 yaşındaki Sana Yousaf’ın öldürülmesine ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, genç fenomeni uzun süre takip ettiği ve evine girerek silahlı saldırıda bulunduğu tespit edilen 23 yaşındaki Umar Hayat hakkında idam kararı verdi.

Olayın geçen yıl haziran ayında meydana geldiği ve soruşturma sürecinde sanığın suçu kabul ettiği bildirildi. Hayat’ın, sosyal medya üzerinden kurulan sınırlı etkileşimlerin ardından Yousaf’a karşı tek taraflı ve saplantılı bir ilgi geliştirdiğini ifade ettiği aktarıldı.

GÖRÜŞMEYİ REDDETMİŞTİ

Dosyaya yansıyan ifadelere göre sanık, cinayetten günler önce Yousaf’ın doğum gününü kutlamak amacıyla İslamabad’a gitti. Genç fenomenin kendisiyle görüşmeyi reddetmesine rağmen Yousaf’ın evine girdiği, burada çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı saldırıya dönüştüğü belirtildi.

Mahkeme ayrıca Umar Hayat’ın, Yousaf ailesine 2,5 milyon Pakistan rupisi tazminat ödemesine hükmetti.

GENÇ FENOMENİN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Kararın ardından Sana Yousaf’ın babası Syed Yousaf Hassan, verilen cezanın benzer suçlar için caydırıcı bir örnek olacağını söyledi.

Ölümünden önce TikTok’ta 1 milyonu aşkın, Instagram’da ise yaklaşık 500 bin takipçiye sahip olan Yousaf, özellikle moda, müzik ve günlük yaşam temalı paylaşımlarıyla tanınıyordu.

Olay, Pakistan’da kadınlara yönelik şiddet ve sosyal medya kaynaklı tehditler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşırken, insan hakları savunucuları yaşananların daha geniş bir toplumsal sorun olduğuna dikkat çekti.