Sosyal medya fenomeni bavulda ölü bulunmuştu! Şüpheli havalimanında yakalandı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da sosyal medya fenomeni ve model Natalia Villalba’nın bavul içinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

36 yaşındaki Villalba’nın kaldığı kiralık dairede cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilen eski İngiliz doktor Matthew Foster-Smith, Ekvador’da yakalandı. Güvenlik güçlerinin tespitine göre Foster-Smith, “Foster Martinson” adına düzenlenmiş sahte bir pasaport kullanarak Hollanda’ya kaçmaya çalışırken Quito Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİNE RASTLANDI

Elde edilen yeni bilgilere göre 36 yaşındaki Villalba’nın, 3 Haziran’da kiraladığı dairede konaklamaya başladığı ve kalış süresini 21 Haziran’a kadar uzattığı öğrenildi. Ancak planlanan çıkış gününde kendisine ulaşılamaması üzerine durumdan şüphelenen apartman görevlileri daireye girdi. İçeride yapılan kontrolde genç kadının cansız bedeni, duş bölümüne bırakılmış bir bavulun içinde bulundu.

İlk adli incelemelerde, Villalba’nın bedeninde darp izlerine rastlandığı ve ölümün şiddet içerikli bir saldırı sonucu gerçekleştiği değerlendirildi.

DELİLLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, apartman çevresindeki kamera kayıtlarında dikkat çeken bir ayrıntıya ulaştı. Görüntülerde, İngiliz vatandaşı Matthew Foster-Smith’in 17 Haziran’da daireye girdiği, ertesi gün ise binadan ayrıldığı tespit edildi. Savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda Foster-Smith’i cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak değerlendirdi.

Yetkililer, şüphelinin Villalba’yı dairede bulunan ağır bir cisimle darbettiğini, ardından delilleri gizlemek amacıyla cesedi bavul içine yerleştirerek duş bölümünde bıraktığını ileri sürdü.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Gözaltına alınmadan kısa süre önce İngiliz basınına konuşan şüpheli, cinayet anında bir mekânda İngiltere-Hırvatistan maçını izlediğini iddia ederek suçlamaları reddetmişti. Ancak adli tıp incelemelerinin zamanlamayı netleştirmesi, bu savunmayı çürüttü.

Soruşturma dosyasına göre Foster-Smith’in geçmişinde de dikkat çekici suç kayıtları bulunuyor. İngiltere’de eski kız arkadaşını takip ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldığı, ayrıca başka bir taciz dosyası nedeniyle de arandığı belirtildi.

Kolombiya makamları, cinayetin “nitelikli kadın cinayeti” kapsamında değerlendirildiğini ve şüpheli hakkında 40 ila 50 yıl arasında değişen ağır hapis cezası talep edilebileceğini açıkladı. Uluslararası iş birliğiyle yürütülen soruşturma ise tüm yönleriyle devam ediyor.