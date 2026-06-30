Sosyal medya akımı faciaya dönüştü! 15 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

ABD'de sosyal medyada yeniden yayılmaya başlayan tehlikeli bir meydan okuma akımı, bir gencin daha ölümüne neden oldu.

15 yaşındaki Leah Presson, "Benadryl Challenge" olarak bilinen ve yüksek dozda alerji ilacı tüketerek halüsinasyon görmeyi amaçlayan akıma katıldı. İlacı aldıktan kısa süre sonra nöbet geçiren genç kız hastaneye kaldırıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Doktorlar, Leah'ın beyninde hiçbir aktivite tespit edilemediğini açıklarken, ailesi günler boyunca mucize bekledi. Ancak baba Richard Presson, kızının verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu.

YENİDEN POPÜLER OLDU

İlk kez 2020 yılında ortaya çıkan "Benadryl Challenge", son haftalarda sosyal medya platformlarında yeniden yayılmaya başladı. Meydan okumaya katılan kişiler, difenhidramin etken maddesi içeren alerji ilacını normal dozun çok üzerinde tüketerek halüsinasyon yaşamayı hedefliyor.

Tıp uzmanları ise bu uygulamanın kalp ritim bozukluğu, nöbet, bilinç kaybı, beyin hasarı ve ölüm gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı. Leah Presson'ın ölümü de, sosyal medya uğruna yapılan tehlikeli akımların ne kadar ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.