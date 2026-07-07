Sondaj çalışmasında buldular: 2 buçuk tonluk patlayıcı 80 yıldır toprağın altındaymış

Almanya'nın Köln kentinde bir inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma üç Amerikan bombasının bulunmasının ardından yaklaşık 20 bin 500 kişinin tahliye edildiği geniş çaplı bir güvenlik operasyonu düzenlendi.

Bomba imha uzmanlarının çalışmasının ardından mühimmatlar güvenli şekilde etkisiz hale getirilirken, operasyon yaralanma yaşanmadan tamamlandı.

BOMBALAR İNŞAAT ALANINDA BULUNDU

Patlamamış mühimmatlar, 2 Haziran 2025'te Ren Nehri kıyısındaki Deutz bölgesinde yürütülen sondaj çalışmaları sırasında tespit edildi. Yetkililer, ikisi yaklaşık 1 ton, biri ise yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki Amerikan yapımı bombaların çarpma fünyesine sahip olması nedeniyle yüksek risk taşıdığını belirledi.

Bunun üzerine bombaların çevresinde 1 kilometrelik güvenlik çemberi oluşturularak kapsamlı bir tahliye kararı alındı.

HASTANE, OKULLAR VE OTELLER BOŞALTILDI

4 Haziran'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında yaklaşık 20 bin 500 kişi bölgeden tahliye edildi. Güvenlik alanında bulunan bir hastane, iki huzurevi, dokuz okul ile 58 otel ve konaklama tesisi de boşaltıldı.

Tahliye çalışmaları sırasında bazı kişilerin evlerini terk etmek istememesi nedeniyle operasyonun başlamasında kısa süreli gecikme yaşandı.

ULAŞIM VE NEHİR TRAFİĞİ DURDU

Güvenlik önlemleri kapsamında Ren Nehri üzerindeki Hohenzollern, Deutzer ve Severins köprüleri geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Köln Messe/Deutz istasyonu çevresindeki tren, tramvay ve otobüs seferlerinde de iptal ve güzergâh değişiklikleri yapıldı.

Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından biri olan Ren Nehri'ndeki gemi trafiği de operasyon süresince durduruldu. Bölgede faaliyet gösteren bazı kurumlar ve işletmeler çalışmalarına ara verirken, müzeler ile kültürel etkinlikler de geçici olarak iptal edildi.

BOMBALAR BAŞARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bomba imha ekipleri, aynı gün içinde üç bombayı da güvenli şekilde etkisiz hale getirdi. Operasyonun tamamlanmasının ardından güvenlik çemberi kaldırılırken, tahliye edilen vatandaşların evlerine dönmesine izin verildi ve ulaşım kademeli olarak normale döndü.

SAVAŞIN İZLERİ HALA ORTAYA ÇIKIYOR

Yetkililer, İkinci Dünya Savaşı sırasında yoğun hava saldırılarına maruz kalan Alman kentlerinde benzer patlamamış mühimmatların hala zaman zaman inşaat çalışmaları sırasında bulunduğunu belirtiyor.

Köln'deki son operasyon da savaşın üzerinden yaklaşık 80 yıl geçmesine rağmen bu mühimmatların günlük yaşamı etkilemeye devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.