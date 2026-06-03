Son Dakika│ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, konuk olduğu Miranda Devine'ın "Pod Force Once" podcast yayınında İran’la yürütülen diplomatik temaslara dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmeme yönünde bir tutum benimsediğini öne sürerek, görüşme sürecinin üst düzey katılımla ilerlediğini ifade etti. Açıklamasında, İran’ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in de sürece dolaylı olarak dahil olduğunu belirten Trump, “İran, nükleer silaha sahip olmama konusunda bizimle anlaştı. Görüşmelere İran lideri Mücteba Hamaney de katıldı. Müzakereler onun onayıyla ilerliyor. Ayetullah ile tanışma fırsatını henüz yakalayamadım ancak önümüzdeki dönemde Hamaney’le doğrudan bir görüşme ihtimali de masada" dedi.

"NÜKLEER KONUSU KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

ABD yönetimi açısından İran’ın nükleer silah edinmesinin kesin bir kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Trump, bu konudaki tavrın değişmediğini de hatırlattı.

Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Trump, İran’la süren gerilimin sona ermesinin küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarına da yansıyacağını ileri sürerek “Bu süreç tamamlandığında enerji maliyetlerinde düşüş görebiliriz, çok uzak olmayan bir zamanda bu gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

"BEN OLMASAYDIM İSRAİL OLMAZDI"

ABD Başkanı kendisine sorulan "Netanyahu sizi İran savaşına katılmak için kandırdı mı?" sorusuna ise "Yani, savaşı başlatan benim. Kimseyi sıkmak istemem ama bu savaşı ben başlattım; çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Ben olmasaydım İsrail diye bir şey olmazdı” yanıtını verdi.