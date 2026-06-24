Son Dakika | Trump'tan NATO Zirvesi öncesi F-35 açıklaması: Türkiye'yi memnun edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Erdoğan Benim dostum, çok güçlü bir adam" dedi. Trump Türkiye'nin parasını ödediği F-35'ler ve alınmak istenen F-110 motorları hakkında ise "Muhtemelen onları memnun edecek bir şeyler yapacağım" dedi.

"F-35'LER İÇİN TÜRKİYE'Yİ MEMNUN EDECEĞİM"

Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve uçak motorları satışıyla ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemelen Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım."

"ERDOĞAN BENİM DOSTUM, ÇOK GÜÇLÜ BİR ADAM"

Trump, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan benim dostum. Çok güçlü bir adam."

Türkiye'nin bölgesel ve küresel önemine vurgu yapan Trump, "İnsanlar Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunun farkında değil" dedi. Türkiye denildiğinde aklına ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini belirterek, "Türkiye dendiği zaman aklıma ilk Erdoğan geliyor" ifadelerini kullandı.

"ANKARA ZİRVESİNE ERDOĞAN'A SAYGIDAN KATILIYORUM"

ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılımına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara zirvesine gitmeyebilirdim. Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum."

AVRUPA ÜLKELERİNE SERT ELEŞTİRİ

Görüşmede Avrupa ülkelerine yönelik eleştirilerde de bulunan Trump, Avrupa ve Amerika'nın savunma üretiminde zayıflık olduğunu, Ukrayna'daki savaşın da bunda büyük etkisi bulunduğunu söyledi. Trump, İran savaşı sürecinde Avrupa'dan destek almadığını belirterek, NATO ülkelerine yönelik de sitemde bulundu.

"Bizi hayal kırıklığına uğrattılar" diyen Trump, İran konusunda yardıma ihtiyaçları olmadığını ancak Avrupa'dan "Yardım etmek isteriz" mesajı gelmesinin hoş olacağını ifade etti. Trump, Avrupa ülkeleri arasında İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya'ya yönelik eleştirilerde bulunurken, Türkiye ve Erdoğan'a ilişkin ise olumlu mesajlar verdi. ABD Başkanı, Avrupa'nın dostluğunu istediğini ancak parasını istemediğini söyledi.