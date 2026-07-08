Son Dakika | Trump 'vurabiliriz' demişti: İran'da patlama sesleri

İran'ın Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada "İran'la savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum" demiş ancak bu gece için vuracaklarını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum" derken, Amerikan ordusunun bu gece İran'daki hedefleri vurmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Trump, "Bir şey olsa bile çok hızlı sona erer. Uzun vadeli bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.