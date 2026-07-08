Son Dakika | Trump 'vurabiliriz' demişti: İran'da patlama sesleri
Son dakika... İran basını ülkede Bender Abbas ve Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı. ABD Başkanı Trump İran hakkında "vurabiliriz" demişti.
İran'ın Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada "İran'la savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum" demiş ancak bu gece için vuracaklarını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la savaşın yeniden başlayacağını düşünmüyorum" derken, Amerikan ordusunun bu gece İran'daki hedefleri vurmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Trump, "Bir şey olsa bile çok hızlı sona erer. Uzun vadeli bir şey istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
İRAN'DA 2 KENTTE PATLAMA SESLERİ
İran'ın yarı resmi haber ajansı Maher, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas kenti çevresinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran medyasına göre, Bender Abbas'ın ardından Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Sirik kentinde de patlama sesleri kaydedildi. Patlamaların nedeni ve olası hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ABD Başkanı Trump bu gece İran'ı vuracaklarını söylemişti.