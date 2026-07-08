Son dakika | Trump saat verdi: Bu akşam İran'ı vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Trump ve Zelenskiy görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." dedi.

"GÜZEL BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Trump'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Çok iyi bir toplantı oldu, Başkan Zelenski ile buluşmak için çok iyi bir zaman. Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz. Kendi füzelerini üretebilirler. Putin çok zor bir karakter, ülkelerini çok seviyorlar. Ancak son birkaç haftada çok ilerleme kaydettik. Biz Rusya'ya baskı uyguluyoruz. Olanlardan o da pek hoşlanmıyor. Bence herkes üzerinde böyle bir baskı var. Ukrayna bizden çok uzakta, ben yalnızca hayat kurtarmak için bu barış görüşmelerini yapıyorum. Başkan Putin ile çok sık konuşuyoruz. İlişkimiz çok iyi. Bu savaşın hiç çıkmaması gerekiyordu. İki lider de bu savaşı bitirmek istiyor. Putin, Zelenski ile Moskova'da görüşmek istiyor ancak onun Moskova'ya gideceğini sanmıyorum."

"ABD'NİN DESTEĞİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ"

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her zamanki gibi ABD'nin desteği için müteşekkiriz. NATO-Ukrayna programı için çok minnettarız. Toplantımız sırasında detayları ele aldık. Şunu anlıyoruz ki bir müzakere masasını yeniden kurmak için ne yapılması gerekiyor, bu savaşa bir çözüm getirmek için ne yapılması gerekiyor, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bir drone anlaşması yapıldı, bu da çok iyi bir başlangıç."

TRUMP: BU AKŞAM İRAN'I VURABİLİRİZ

ABD Başkanı Trump, "İran ateşkesi bitti demiştiniz? Bu konuda durum ne?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İran 47 yıldır Ortadoğu'da zorbalık yapıyor. Onların nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Bu akşam İran'ı vurabiliriz. Dün vurduk, bugün de büyük ihtimalle vuracağız. İranlılar dün akşam gemilerimize saldırdı. Biz de onlara sağlam bir cevap verdik. İranlılar akılları yokmuş gibi davranıyorlar.

İran'da nihayetinde bir rejim değişikliği oldu. Anlaşmayı her gün ihlal ediyorlar, yalan söylüyorlar, 47 yıl boyunca hiçbir başkan bu konuda hiçbir şey yapmadı. Hatta Obama onlara para verdi. Onlara bir uçak dolusu para verdi. Yanlış ülkeye verdiler. Obama anlaşması en kötü trajedilerden bir tanesiydi. O anlaşma durumu kötüye götürdü. Biz tam tersini yapıyoruz. Bizim anlaşmamız nükleere karşı bir duvar. Artık nükleer silaha sahip olamayacaklar. Ama bir anlaşma var mı bilmiyorum. Anlaşmasız da yapabiliriz.

"ABLUKA TEKRAR GELEBİLİR"

İran 47 yıl boyunca askerlerimizi öldürdü, yol kenarı bombaları attılar. Süleymani'nin tercih ettiği bombalar bunlardı. Genç askerlerimiz artık yürüyemiyorlar. İran ile anlaşma devam eder mi emin değilim. Onlara en üst seviyede saldırmıyoruz. 1 günde köprülerini ve elektrik santrallerini yıkabiliriz. Yapmıyoruz ama eğer mecbur kalırsak yaparız. Dün akşam saldırırken Hark Adası'na saldırmayın belki orayı alabiliriz dedim. Bizden önce zaman istediler daha sonra füze atmaya başladılar. Anlaşmaya uymuyorlar, onursuz insanlar. Ben hayatım boyunca anlaşma yaptım onlarla anlaşabileceğimizi düşünmüyorum. Abluka tekrar gelebilir."

Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da İran'la ateşkesin bittiğini söylemişti.