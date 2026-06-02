Son Dakika | Trump NATO zirvesine katılacak! Bakan Fidan açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası gündemin en önemli başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NATO'nun geleceğine dair tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde konuşan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasında son dönemde gerçekleştirilen görüşmelere değinen Fidan, ABD liderinin zirveye şahsen katılma niyetini çeşitli temaslarda dile getirdiğini ifade etti.

ABD NATO'DAN ÇEKİLECEK Mİ?

Son yıllarda sıkça gündeme gelen "Washington NATO'dan çekilebilir" yorumlarını da değerlendiren Fidan, mevcut tabloya bakıldığında böyle bir senaryoyu destekleyen somut bir gelişme bulunmadığını belirtti.

ABD'nin müttefik ülkelerden daha yüksek savunma harcamaları talep ettiğini vurgulayan Fidan, Avrupa ülkelerinin de bu çağrılara yanıt vermeye başladığını söyledi. NATO üyelerinin savunma bütçelerinde artışa gitme yönünde adımlar attığını ifade eden Bakan Fidan, Ankara'daki zirvede bu sürecin kapsamlı şekilde ele alınacağını kaydetti.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİNE TÜRKİYE DESTEĞİ

Bakan Fidan, Ortadoğu'da tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik girişimlere de değindi. Türkiye'nin, ABD ile İran arasında sürdürülen temasları desteklediğini belirten Fidan, tarafların mevcut ateşkes ortamını korumak ve yeni bir çatışmanın önüne geçmek amacıyla yoğun çaba harcadığını söyledi.

Washington ve Tahran yönetimlerinin müzakere sürecine ciddi şekilde bağlı olduklarını düşündüğünü dile getiren Fidan, özellikle enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin her iki taraf için de öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

"İSRAİL SÜRECİ TEHLİKEYE ATABİLİR"

Ancak Fidan, bölgedeki kırılgan diplomatik atmosferin çeşitli risklerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Özellikle İsrail'in son dönemdeki askeri operasyonlarının müzakere sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirten Bakan, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıların ateşkes ortamını zedeleme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Fidan, ABD ve İran'ın mevcut süreçte çözüm arayışında olduklarını düşündüğünü vurgulayarak, bölgedeki herhangi bir askeri tırmanmanın diplomatik kazanımları kısa sürede ortadan kaldırabileceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin ise bölgesel istikrarı koruyacak her türlü diplomatik girişime destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.