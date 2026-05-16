Son Dakika | Trump: IŞİD'in dünyadaki 2 numaralı ismi imha edildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD'in ikinci adamının öldürüldüğünü bildirdi.

NİJERYA-ABD ORTAK OPERASYONU

ABD ve Nijerya güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonla örgütün ikinci adamının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Trump, operasyonun karmaşıklığına rağmen kusursuz şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

TRUMP: “KUSURSUZ BİR ŞEKİDE YÜRÜTÜLDÜ”

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gece, benim yönlendirmemle, cesur Amerikan güçleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en aktif teröristini savaş alanından etkisiz hale getirmek için titizlikle planlanmış ve son derece karmaşık bir görevi kusursuz bir şekilde yürüttü”

“AFRİKA’DA SAKLANACAĞINI SANIYORDU”

Trump, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“IŞİD'in dünya çapındaki ikinci komutanı Afrika'da saklanabileceğini düşünüyordu, ancak onun eylemlerinden bizi haberdar eden kaynaklarımız olduğunu bilmiyordu. Artık Afrika'nın vatandaşlarını terörize etmeyecek ve Amerikalılara karşı operasyon planlamasına yardım etmeyecek”