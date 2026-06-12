Son Dakika | Trump: İran'la savaşı bugün bitirdik

ABD Başkanı Donald Trump, "bugün İran ile savaşı bitirdik" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Tahran yönetiminin nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya varıldığını öne sürdü. Anlaşma kapsamında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağı, ABD'nin ise petrol yaptırımlarını kaldıracağı iddia edildi.

TRUMP: "BUGÜN İRAN İLE SAVAŞI BİTİRDİK"

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia gubernatorial adayı Burt Jones için düzenlenen telefon mitinginde yaptığı konuşmada, İran ile savaşın sona erdiğini ilan etti. Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İran ile savaşı bitirdik. Nükleer silahlara asla sahip olmayacaklarını kabul ettiler; bu bizim üzerinde durduğumuz şeydi. Meselenin tamamı buydu. Sorunun yüzde 95'i buydu. Umarım imzaları önümüzdeki birkaç gün içinde atarız."

Trump ayrıca, "Çok iyi bir anlaşma yaptık. Onlar iyi insanlar, zeki insanlar. Ama çok kötü durumdalardı. Ölüyorlardı. Ve sonunda pes ettiler" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın açılacağını da iddia etti.